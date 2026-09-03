Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, haftasonu karşılaşacakları Çorum FK'nın acil puana ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Bizim de artık geçen haftaki galibiyetimizin tesadüf olmadığını, doğru oyun ve doğru mücadele gücünün sahaya yansıdığını göstermeye ihtiyacımız var. Biz her takıma aynı duygularla, aynı saygılı bakış açısıyla yaklaşıyoruz'dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında bulduğu son dakika golüyle ligdeki ilk galibiyetini alan Eyüpspor, Çorum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan Eyüpspor'da Teknik Direktör Özhan Pulat, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pulat, Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklama yaparken rakipleri Çorum FK, kadro planlaması ve transfer dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Geçen haftaki galibiyetimizin tesadüf olmadığını göstermeye ihtiyacımız var'

İyi bir takım kurup şu ana kadar umduğunu bulamayan güçlü bir Çorum takımıyla karşı karşıya geleceklerini aktaran Özhan Pulat, 'Özellikle coşkulu seyircisini de arkasına aldığında fark oluşturan, geçen sene de şampiyonluğuyla tüm ülkede, tüm kamuoyunun saygınlığını kazanan güçlü bir takımla oynayacağız. Çorum FK'nın acil olarak puana ihtiyacı var. Bizim de artık geçen haftaki galibiyetimizin tesadüf olmadığını, doğru oyun ve doğru mücadele gücünün sahaya yansıdığını göstermeye ihtiyacımız var. Biz her takıma aynı duygularla, aynı saygılı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu haftaki rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz ama bizim oynamak istediğimiz bir oyun var. Yeni oyuncularla kurulan bir takımız. Takımımızın oturması biraz zaman alacak ama Alanya maçında hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak oyuncular beklentilerimizi karşıladı. Umarım Çorum maçında da aynı istikrarla mücadele etmeye gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Gücümüzü oturttuğumuza inanıyoruz ama üretim biraz zaman alacak'

Yeni kurulan kadrolarda adaptasyon problemi olduğuna değinen Pulat, 'Sağ kenar oyuncunuz Cezayirli, sol kenar oyuncunuz Polonyalı, orta sahanız Faslı, santraforunuz Nijeryalı ve bunlar birbirlerini yeni tanıyor. Şimdi bu oyuncuların birbirini tanıması, adapte olması, birbirinin koşu yönünü bilmesi, top tekniğini bilmesi zaman alacak. Biz takım savunmamızı ve fiziksel anlamda mücadele gücümüzü oturttuğumuza inanıyoruz ama üretim biraz zaman alacak. Alanyaspor geçen sene en fazla berabere kalan takım, yani çok zor maç kaybeden bir takım. Özellikle golü attıktan sonra daha zor yenilen bir takım. 5 savunma oyuncusunun önüne 2 tane de ön libero alıp, ceza sahasının içinde 7 oyuncuyla konuşlanıp sadece savunmuyorlar; rakibe hiçbir alan bırakmıyorlar. Şimdi böyle bir duyguyla yüzde 70 topa sahip olup, yön değiştirmeler, içeri koşular, pozisyon zenginliği aslında bizim takımımızın iyi yolda olduğunu gösteriyor. Bizim biraz sabra ihtiyacımız var. Milli takım arasına kadar takım daha fazla birbirini tanımalı, daha fazla bu tarz skorlarla özgüvenimiz gelmeli. Bu takım inandığında, kenetlendiğinde hem defansif hem fiziksel hem de hücumsal olarak böyle geri bildirimler verebiliyor. Alanya karşılaşmasındaki oyundan memnunuz. Bu oyunu daha fazla nasıl güçlendiririz, kötü yaptığımız şeyleri nasıl tadil ederiz, bunun peşindeyiz' şeklinde konuştu.

'Ben asla sinkaflı bir cümle kurmadım'

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan teknik adam, 'Ben hep sahanın içinde kalmak isteyen biriyim. Rakip kazansa da, puan almış da olsa asla ne kendi takımımın ne rakibin hakkına gölge düşürmek istemem. Çünkü biz burada nasıl emek veriyorsak rakiplerimiz de aynı emeği veriyor. Ben o pozisyonda şunu tespit ettiğim için o reaksiyonu gösterdim: Ahmet topu çok temiz bir şekilde kazanıp kaleyi karşısına alıyor. Bu tarz pozisyonlarda pozisyon biter, faul varsa, ofsayt varsa pozisyonun akabinde izlenir ve geri bildirim gelir. Topu tertemiz kaptığımızda, ceza sahası içindeyiz, bir anda faulle durduruldu. Ben asla sinkaflı bir cümle kurmadım. Yani 'Allah aşkına şu pozisyonun bitmesini bir bekleyemez misiniz ya?' dedim. Bunu söyledim yani. Ve bunun neticesinde de atıldım. Eğer bu bir suçsa suçumu kabul ediyorum ama nice örnekleri var, neler yapılıyor. Ama ben asla bu tarz şeylerde enseyi karartmam, takımıma da söylüyorum. Bu tarz şeyler hep karşımıza çıkacak. Biz enseyi karartmayacağız, biz mücadele edeceğiz, biz savaşacağız. Biz hep oyunun içinde olacağız. Benim de atılmamam lazım, demek ki o lafı da söylememem lazım. Ben de bundan ders çıkartıyorum. Bundan sonra da böyle bir olayın cereyan etmemesi için ben de çalışacağım' dedi.

'Bahanelerin değil çözümlerin arkasındayız'

Eyüpspor'un transfer dönemini değerlendiren Özhan Pulat, 'Biz sezona başladığımızda geçen seneden 5-6 oyuncumuz kalmıştı. Geçen sene burada önemli bir hikaye yazılmıştı. Tabii oturmuş bir kadroyla sağını solunu tadil edip mücadele etmek daha değerli ama baktığınızda bu sene Süper Lig'de mücadele eden ve sıfırdan kurulan takım biziz. Tüm rakiplerimiz, yeni çıkanlar da dahil, geçen seneden oyuncularla şekillendirdiği omurgasının sağını solunu tadil etti. Biz ise sıfırdan kalecisinden santraforuna kadar bir takım kurduk. Ama şu ana kadar fiyat-performans anlamında biz de kulübümüzün ve yönetimimizin gayretlerinden dolayı çok mücadele ediyorlar. 'Oyunculara ödemeleri gününde yapalım, az ama öz işler yapalım' istediler. Biz de buna yönelik oyuncular bulduk. İşte golü atan Ahmet Abdullah'ı Sunderland'den getirdik, U23 yaş kategorisi, 2004 doğumlu bir oyuncu. Orta sahamızdaki David Costa 2004 doğumlu bir oyuncu. Hamza giriyor oyuna, iyi işler yapıyor. Kalecimiz Moldovan, Romanya milli takım kalecisi. Bu tarz çıkış arayan oyuncuların, potansiyel oyuncuların sisteme dayalı bir oyunla ön plana çıkmasına mücadele ediyoruz. Bizim kulübümüzün gerçeklerine yönelik en doğru oyuncuları kattığımızı düşünüyoruz. Her takım şu son saate kadar oyuncular alıyor. Biz de almak isterdik ama gerçeklerimiz ve şu anki planlamamız bunu gerektiriyor. Biz de asla bahanelerin değil çözümlerin arkasındayız' diyerek sözlerini noktaladı.