Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanvekili Emre Halil Esenkaya başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Eylül ayı meclis toplantısında toplamda 34 madde görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediyesi Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Eylül ayı meclis toplantısında toplam 34 madde görüşüldü. Oylama sonucunda 4 komisyon raporu kabul edilirken, farklı müdürlükler tarafından sunulan 26 teklif ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantının açılışında meclis üyelerine ve kamuoyuna hitap eden Belediye Başkanvekili Emre Halil Esenkaya, yürütülen saha çalışmaları ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediyeciliğin en önemli görevlerinden birinin vatandaşın hakkını ve hukukunu korumak olduğunu vurgulayan Esenkaya, 'Bu anlayışla Zabıta Müdürlüğümüzün denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Marketlerde yapılan denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen şartlarını kontrol ediyoruz. İş yerlerimizin ruhsat ve izin durumlarından kaldırım işgallerine kadar vatandaşımızın günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konularda sahadayız. Burada özellikle ifade etmek isterim, bizim derdimiz esnafımızı cezalandırmak değil; kurallara uyan esnafımızın hakkını korumak ve yurttaşlarımızın mağduriyetini önlemektir. Çiftçilerimizi de unutmadık. Bu sezon 100 bin metre malzemeli, 250 bin metre malzemesiz olmak üzere toplam 350 bin metre ova yolu çalışması yapmayı hedeflemiştik. Bu sene kentimizde gerçekleşen olağanüstü yağışlara rağmen Nisan ayından bugüne kadar 138 bin metre malzemesiz, 102 bin metre malzemeli olmak üzere toplam 240 bin metre yol yaparak hedefimizin yaklaşık yüzde 70'ini tamamladık. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmak adına temizlik yatırımlarını da sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında 330 adet çöp konteynerini ihtiyaç duyulan mahallelerimizde hizmete sunmuştuk. Bu ay içinde de 400 adet yeni çöp konteynerini Manisa Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bünyemize kattık. Yeni konteynerlerimizi ihtiyaç dâhilinde ömrünü tamamlayanlarla değiştirmeye devam edeceğiz. Bilindiği üzere şehrimizde Eylül ayının bereket ve hasat dönemi. Manisa Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz Bağ Bozumu Şenliği bizim için sadece bir festival değildir. Kentimizin üretim gücünü görünür kılmak, çiftçimizin emeğini anlatmak ve Manisa'nın üzümünü markalaştırmak istiyoruz. Dört gün sürecek şenliğimiz kapsamında tarım çalıştayı, gastronomi panayırı, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Üreticimizin yaşadığı sorunları ve değişen tarım şartlarını ele alacağımız bu organizasyona başta üreticilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' dedi.