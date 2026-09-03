Samsun'da şehir içi ulaşımın önemli projelerinden biri olan Samsun Şehir Hastanesi/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı'nın temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle atıldı. 6 milyar 453 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

Toplam 13,3 kilometre uzunluğunda olacak hat, mevcut tramvay ağına Kılıçdede ile Samsunspor istasyonları arasından bağlanacak. Proje kapsamında 10 istasyon inşa edilecek. Ayrıca Kamu Kampüsü'ne hizmet verecek yaklaşık 3,7 kilometrelik kılçık hat üzerinde de 4 istasyon yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla Samsun'un mevcut 35,5 kilometrelik raylı sistem ağı 48,8 kilometreye, istasyon sayısı ise 43'ten 57'ye çıkarılacak.

'Samsun'un raylı sistem ağını 48,8 kilometreye çıkaracağız'

Samsun Şehir Hastanesi'nde yapılan törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da raylı sistem yatırımlarını büyüttüklerini belirterek, yeni hattın kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Samsun'da Türkiye'nin ilk 42 metre uzunluğundaki 7 modüllü yeni tramvay araçlarını da hizmete aldıklarını hatırlatan Uraloğlu, 'Şimdi ise şehrimizin kalbine, şehir hastanesine ve kamu kampüsüne uzanacak raylı sistem hattımızın ilk kazmasını vuruyoruz' dedi.

Samsun'da halen 35,5 kilometre uzunluğunda tramvay hattının işletildiğini belirten Uraloğlu, yeni projeyle mevcut hattın 13,3 kilometre daha uzatılacağını ifade etti. Uraloğlu, 'Mevcutta Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile Tekkeköy arasında çalışan tramvay hattına, Kılıçdede istasyonu ile Samsunspor istasyonu arasından bağlanarak Samsun Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kamu Kampüsü'ne ulaşım sağlayacağız' diye konuştu.

'Yolculuk süresi yaklaşık 20 dakikaya düşecek'

Yeni hattın özellikle şehir hastanesine ulaşım açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, projenin günlük yaklaşık 40 bin personel, hasta ve ziyaretçi hareketliliği oluşturması beklenen Şehir Hastanesi'ne doğrudan hizmet vereceğini söyledi. Hattın İlkadım ve Canik ilçelerine de önemli bir ulaşım imkânı sunacağını kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Aynı zamanda 322 bini aşkın nüfusuyla şehrimizin kalbi İlkadım'a ve 100 bini aşkın nüfusuyla Canik'imize de çağdaş, konforlu ve kesintisiz raylı toplu taşıma imkânı sunacak. Samsunspor Tesisleri istasyonundan binen vatandaşlarımız şehir hastanesine ya da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kamu Kampüsü yönüne gitmek istediklerinde yaklaşık 9'ar kilometrelik yolculuk yapma imkânına kavuşacak.'

Bugün karayoluyla 8 ila 10 kilometre civarında olan bu güzergâhlarda, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde yolculuk sürelerinin 1 saate yaklaşabildiğini belirten Uraloğlu, tramvay hattının devreye girmesiyle sürenin yaklaşık 20 dakikaya ineceğini ifade etti. Uraloğlu, 'Trafikten bağımsız, konforlu ve öngörülebilir bir şekilde yaklaşık 20 dakikada bu yolculuklar gerçekleştirilecek' dedi.

'30 yıllık ekonomik kazanç yaklaşık 100 milyon dolar olacak'

Projenin yalnızca ulaşım süresini kısaltmayacağını belirten Uraloğlu, hattın uzun vadede ekonomik katkı da sağlayacağını söyledi. Uraloğlu, 'Hattımızın tamamlandıktan sonraki 30 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı yaklaşık 100 milyon dolar olacak. Hattımız yalnızca yeni bir ulaşım bağlantısı değil, Samsun'a zaman, konfor ve güvenlik kazandıran güçlü bir kentsel yatırım da olacak' ifadelerini kullandı.

Samsun'a 24 yılda 120 milyar liralık ulaşım yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 120 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, kentte devam eden karayolu ve lojistik projeleri hakkında da bilgi verdi. Samsun'u Sinop ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladıklarını aktaran Uraloğlu, ocak ayında şehir içi trafiğine nefes aldıran Yeşilkent Kavşağı'nı hizmete açtıklarını hatırlattı.

Samsun Batı Çevre Yolu, Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu ve Çarşamba-Ayvacık Yolu başta olmak üzere 8 karayolu projesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezin hizmete alındığını ve lojistik sektörü için 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturulduğunu söyledi. Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik iltisak hattının da tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, iki lojistik merkezin entegre edildiğini, Havza OSB'yi demiryolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik iltisak hattının yapımına da başlandığını ifade etti.

Ankara-Samsun hızlı tren hattı: 'Havza-Samsun arası 2027'de yatırım programına alınacak'

Samsun'un raylı sistemdeki yükselişinin kent içi ulaşım ile sınırlı olmadığını dile getiren Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesindeki çalışmaları da anlattı. Uraloğlu şunları söyledi:

'293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum kesiminin yapımına başladık. Geçtiğimiz Nisan'da hattın devamında Havza'ya uzanan Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalesini de gerçekleştirdik. Havza-Samsun arası 70 km'lik kesimin de 2027 yılı yatırım programına alınması için çalışmalara başladık. Yani raylar adım adım Havza'ya, oradan Samsun'a yürüyecek. Ankara merkezli bakıldığında bu hat, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir. Tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayan bu koridor, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya açacak; boğazlar üzerindeki yükü hafifletecek, ülkemizi küresel ticarette daha güçlü bir lojistik merkeze dönüştürecektir.'

'Kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik'

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye genelindeki kent içi raylı sistem yatırımlarına da devam ettiklerini belirterek, ülkede 1.058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının bulunduğunu söyledi. Bu ağın 452 kilometresinin Bakanlık tarafından inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, 'Şu anda yapım aşamasında, bugün başladığımız Samsun hattımızla birlikte 145,2 kilometrelik hatta çalışmalarımız devam ediyor. Planlama aşamasında ise 253 kilometre hattımız bulunuyor' dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı, Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi ve Kocaeli'de Gebze-Darıca metro hatlarının da yakın zamanda hizmete alınacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile raylı sistemin temeli atıldı. Törende; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve vatandaşlar katıldı.