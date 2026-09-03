Yapılması gereken, bir din karşıtlığı veya cemaatler hakkında toptancı bir mahkûmiyet değil; din sosyolojisi, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, ahlak ve din felsefesinin birlikte kullanıldığı eleştirel bir analizdir.

Temel sorun dinî örgütlenmenin varlığı değildir. Sorun; inancın, iman duygusunun, insanların ahiret beklentisinin ve iyilik yapma iradesinin özel sermaye ve servet, aile hâkimiyeti, siyasal nüfuz ve kapalı kurumsal güç üretmenin aracına dönüştürülmesidir.

İnsanlara dünyanın faniliğini anlatırken dünyadaki malı, mülkü, makamı ve nüfuzu belirli merkezlerde toplamak; cennet ümidini ve cehennem korkusunu itaate, para aktarımına ve örgütsel sadakate çevirmek ağır bir ahlaki çelişkidir.

Bu çelişki en yalın biçimiyle: ahireti pazarlayarak dünyayı satın almak şeklinde ifade edilebilir.

DEVLET İNANCI DEĞİL, KAYIT DIŞI DİN TİCARETİNİ VE DİN ADINA İŞLENEN SUÇLARI DENETLER

Bir hukuk devleti kimin doğru Müslüman olduğuna karar veremez. Laik devlet de kişinin imanının derecesini, meşru dinî yorumlar arasındaki tercihini veya manevî hayatının içeriğini belirlemez. İnanç, ibadet ve dinî kanaat vicdan alanındadır.

Fakat din adına para toplamak, bağış yönetmek, şirket kurmak, ticaret yapmak, taşınmaz edinmek, yurtdışına para aktarmak veya büyük bir ekonomik ağı yönetmek hukuk alanının dışında değildir.

Temel ayrım açıktır: İnanç denetlenmez; kayıt dışı ekonomik faaliyet denetlenir. İbadet denetlenmez; ticari işletme denetlenir. Teoloji denetlenmez; muhasebe, vergi, malvarlığı hareketleri ve suç oluşturan eylemler denetlenir.

Hukukun temel sorusu basittir: Para nereden geldi, nereye gitti, kimin kontrolüne geçti ve sonunda kimin yararına kullanıldı?

PARAVAN DİNÎ YAPILAR, “BEYTÜLMAL”IN KİŞİSEL SERVETE DÖNÜŞMESİ VE MANEVÎ OTORİTENİN HANEDANLAŞMASI

Bir dinî organizasyonun görünürde çok sayıda vakıf, dernek, şirket veya kişi üzerinden faaliyet göstermesi, ekonomik kontrolün gerçekten dağılmış olduğu anlamına gelmez.

Hukuken birbirinden ayrı onlarca tüzel kişilik bulunabilir; buna karşılık yöneticileri belirleyen, para hareketlerini yönlendiren, yatırımlara karar veren ve taşınmazları fiilen kontrol eden çevre aynı olabilir.

Bu nedenle yalnız “mal kimin adına kayıtlı?” sorusu yeterli değildir. Fiilî kontrolün kimde bulunduğu, ekonomik faydanın kime ulaştığı, ilişkili kişilerin kimler olduğu ve para hareketlerinin hangi merkezden yönetildiği de araştırılmalıdır.

DİN BİRLEŞTİRİRKEN CEMAATLER ADINA AYRIŞMA VE PARÇALANMA

Din, insanın varoluşa anlam verme ihtiyacına cevap verirken aynı zamanda ahlak, adalet, merhamet, sorumluluk ve dayanışma üretir.

İslam bakımından dürüstlük, kul hakkı, yardımlaşma, adalet ve zulme karşı durmak dinî hayatın tali değil temel ölçüleridir.

Émile Durkheim’ın din sosyolojisi, dinin en temel toplumsal işlevlerinden birini kolektif birlik ve dayanışma üretmek olarak açıklar.

Bu açıdan, din adına oluşan kurumun ortak kimliği güçlendirmek yerine yeni ve çatışmacı alt kimlikler yaratması, dinin klasik toplumsal işlevinin tersine çevrilmesidir.

TÜRKİYE’DE DİN ALANINDA GERÇEKTEN BİR KAMUSAL BOŞLUK VAR MIDIR?

Türkiye din hizmetinden çekilmiş bir devlet değildir. Aksine son derece geniş bir kamusal din hizmeti ve din eğitimi altyapısına sahiptir.

Diyanet İşleri Başkanlığının 31 Aralık 2025 itibarıyla 143.440 personeli vardır. Bunun 137.759’u il ve ilçe müftülüklerinde, 3.237’si dinî ihtisas ve Kur’an eğitim merkezlerinde görev yapmaktadır. (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Diyanet’in merkez teşkilatında Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet Akademisi, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi doğrudan dinî bilgi üretimi, eğitim ve toplumla temas kurmakla görevli yapılar bulunmaktadır.

Buna Millî Eğitim Bakanlığının imam-hatip ortaokulları ve liseleri eklenmektedir. MEB’in 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine göre yalnız Anadolu imam-hatip liselerinde 487.263 öğrenci eğitim görmüştür. (Millî Eğitim Bakanlığı)

Üniversitelerde ise ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri; tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi, din felsefesi ve din sosyolojisi gibi alanlarda akademik eğitim ve araştırma üretmektedir.

Dolayısıyla temel soru şudur: Bu ölçekte kamusal din hizmeti ve din eğitimi kapasitesi varken hangi karşılanmamış ihtiyaç, ekonomik ve idarî merkezi çoğu zaman görünmeyen paralel dinî örgütlenmeleri zorunlu kılmaktadır?

PARALEL DİN EKONOMİSİ: AİDİYETTEN EKONOMİK VE SOSYAL BAĞIMLILIĞA

Özel dinî yapıların yalnız Kur’an veya ilmihal öğretme ihtiyacıyla açıklamak yetersizdir.

Bu yapılar çoğu zaman din bilgisinin yanında aidiyet, kabul görme, sahiplenilme, sosyal çevre, güven duygusu, burs, barınma, iş bağlantısı, evlilik çevresi, statü ve manevî destek de sağlarlar.

Bunların her biri meşru dayanışma biçimi olabilir. Fakat insanın dinî, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının çoğu aynı hiyerarşik yapı tarafından karşılanmaya başladığında güçlü bir bağımlılık ilişkisi doğabilir.

AHİRET PAZARI: METAFİZİK GÜVENİN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİ

Dinî istismarın en güçlü hammaddesi insanın metafizik dünyasıdır: ölüm korkusu, sonsuzluk arzusu, günah duygusu, bağışlanma beklentisi, cennet ümidi, cehennem korkusu ve Allah’a yakınlaşma isteği.

Bir dinî otorite kendisini hakikatin ayrıcalıklı temsilcisi, kurtuluş yolunun rehberi veya seçilmiş bir hizmetin merkezi olarak kabul ettirebildiğinde bağlılarından para, emek ve itaat sağlayabilir.

Böylece ahiret pazarı ortaya çıkar.

Cennet teknik anlamda satılmaz; fakat insanların cennet ümidi ve cehennem korkusu ekonomik kaynak üretmenin aracına dönüştürülebilir.

HAYIR, HASENAT VE İYİLİK EKONOMİSİNDEN DİN ŞİRKETLERİNE VE DİN HOLDİNGLERİNE

Dinî yardım faaliyetlerinin başlangıcı çoğu zaman bütünüyle meşrudur: öğrenci okutmak, burs vermek, fakire yardım etmek, Kur’an öğretmek, yurt açmak, kurban dağıtmak veya insanî yardım ulaştırmak.

Bunun için zekât, fitre, sadaka, infak, kurban bağışı, öğrenci yardımı, vasiyet veya gayrimenkul bağışı toplanabilir.

Dinî bağışın ekonomik niteliği önemlidir. Yatırımcı kâr ister. Hissedar temettü bekler. Banka anapara ve finansman maliyetini talep eder. Bağışçı ise çoğu zaman: “Allah rızası için” verir ve verdiğini geri istemez.

Böylece inanç üzerinden elde edilen kaynak, ekonomik açıdan geri ödeme zorunluluğu ve klasik sermaye maliyeti bulunmayan bir fon haline gelir.

Sorun karşılıksız kaynağın varlığı değildir. Sorun, hayır, hasenat ve iyilik için verilen kaynağın ilan edilen amacından koparak kendi kendisini büyüten özel ekonomik kontrole dönüşmesidir.

Yardım amacıyla alınan bina yurda, yurt gelir üreten işletmeye, işletme şirkete, şirket gayrimenkule, markaya, medya kuruluşuna ve başka şirketlere dönüşebilir.

Bu sistem yeterince büyüdüğünde hukukî değil, analitik anlamda bir “din holdingi” ortaya çıkabilir.

Temel soru yine aynıdır: Kaynak nereden geldi, kim kontrol ediyor ve nihai ekonomik fayda kime gidiyor?

CEMAATTEN MENFAATE: MANEVÎ OTORİTENİN SİYASAL SERMAYEYE DÖNÜŞMESİ

Cemaat mensubu yalnız inanan kişi değildir. Aynı zamanda bağışçı, gönüllü, çalışan, tüketici ve seçmendir.

Bu nedenle örgütlü insan kitlesi ekonomik olduğu kadar siyasal sermaye de yaratır.

Manevî otorite örgütlü kitleye; örgütlü kitle ekonomik güce; ekonomik güç oy kapasitesine; oy kapasitesi de siyasal pazarlığa dönüşebilir.

Bir dinî topluluğun siyasal tercihte bulunması demokratik hakkıdır. Fakat kamu kadrolarına liyakat yerine yerleşmek, sınav sistemlerini örgüt menfaati için manipüle etmek, bürokrasi içinde kapalı emir zincirleri oluşturmak veya kamu gücünü özel grubun çıkarına yönlendirmek farklıdır.

DİN ADINA ŞİDDET: İSLAM’IN TERÖR İDEOLOJİSİNE İNDİRGENMESİ

Dinî istismarın en yıkıcı biçimi şiddetin kutsallaştırılmasıdır.

IŞİD/DEAŞ, Boko Haram, El-Kaide ve benzeri örgütler İslami kavramları ve özellikle “cihat” dilini kendi totaliter siyasal ideolojilerini meşrulaştırmak için kullanmıştır.

Ancak radikalleşmeyi yalnız dinî ideolojiyle açıklamak bilimsel değildir.

UNDP’nin sekiz Afrika ülkesinde yaklaşık 2.200 kişiyle, bunların 1.000’den fazlası eski şiddet yanlısı örgüt mensubu olmak üzere gerçekleştirdiği geniş saha araştırması; ekonomik beklentiler, dışlanma, adaletsizlik algısı ve devletle yaşanan olumsuz deneyimlerin de örgüte katılmada önemli roller oynadığını göstermektedir. (Journey to Extremism)

Araştırmada gönüllü katılımcıların yalnız yüzde 17’si dini temel katılım nedeni olarak belirtmiş; belirli bir “tetikleyici olay” bildirenlerin yüzde 71’i ise insan hakları ihlallerini dönüm noktası olarak göstermiştir. Bu sonuçlar, şiddet yanlısı radikalleşmenin ekonomik, siyasal, psikolojik ve toplumsal değişkenlerin birleşimi olduğunu gösterir. (UNDP)

Dolayısıyla dinî ideoloji bazı vakalarda şiddetin başlangıç nedeni değil, zaten oluşmuş öfke, kriminalite veya yabancılaşmayı meşrulaştıran sonradan edinilmiş bir dil olabilir.

Terör örgütünün kendi ideolojisini İslam diye satması da, terör örgütünün suçlarından hareketle İslam’ın tamamını terör dini gibi göstermesi de yanlıştır.

TEKFİR, RADİKALLEŞME VE DİNİN ÇATIŞMA DİLİNE DÖNÜŞMESİ

Şiddetçi aşırılık parçalanmanın uç noktasıdır. Fakat problem yalnız terör örgütlerinde değildir.

Kapalı dinî yapılarda kendi liderini hakikatin ölçüsü haline getirmek, diğer Müslümanları küçümsemek, dışlamak veya tekfir etmek de toplumsal barışı aşındırabilir.

Dinî kavramlar örgütsel veya siyasal mücadelenin araçlarına dönüştürüldüğünde iman, ortak ahlak zemini olmaktan çıkarak kimlik savaşının cephanesine dönüşür.

Bunun bedelini yalnız o cemaat değil, İslam’ın bütünü ve milyarlarca sıradan Müslüman ödeyebilir.

YURTDIŞI AĞLARI, YABANCI NÜFUZ VE TRANSNASYONEL RİSKLER

Bir dinî yapının yurtdışında okul, dernek, vakıf veya şirket kurması kendi başına suç değildir.

Ancak birçok ülkeye yayılan kapalı bir organizasyon söz konusu olduğunda finansmanın kaynağı, karar merkezi, yurtdışı para transferleri ve yabancı devletlerle ilişkiler kamu güvenliği bakımından önem kazanır.

“Casusluk” ancak kanunun aradığı somut unsurlar mevcutsa kullanılabilecek bir suç kavramıdır.

Buna karşılık yabancı nüfuza açıklık, başka devletlerin istihbarat hedefi haline gelme veya çoklu sadakat ilişkilerinin oluşması, modern devletlerin meşru güvenlik incelemesinin konusudur.

DİN KÂRLI BİR SEKTÖR MÜ?

“Din dünyanın en kârlı ticaretidir” demek bilimsel bir önerme değildir.

Gerçek hayır, hasenat ve iyilik üreten milyonlarca insan ve kuruluş vardır. Ancak şu tespit bilimsel olarak daha güçlüdür: Din istismar edildiğinde olağanüstü etkili bir kaynak mobilizasyon mekanizmasına dönüşebilir.

Çünkü aynı anda inancı, ölüm düşüncesini, ahiret beklentisini, aidiyet ihtiyacını, otoriteye güveni, gönüllü emeği ve karşılıksız bağışı harekete geçirir.

Normal yatırımcının sermaye maliyeti vardır. Dinî güveni kötüye kullanan yapı ise geri istenmeyen para, ücretsiz veya düşük maliyetli emek ve güçlü örgütsel sadakat elde edebilir.

Ahiret pazarının ekonomik gücü burada yatmaktadır.

HUKUKÎ VE MALİ ÇERÇEVE: DİNÎ ETİKET HUKUKİ BAĞIŞIKLIK SAĞLAMAZ

Dinî ekonomik yapıların değerlendirilmesinde Türkiye’de önemli bir hukuk sistemi zaten bulunmaktadır.

Burada yapılması gereken dinî bağışı sermaye piyasası işlemine dönüştürmek değildir.

Sorulması gereken soru daha yalındır: İnsanlardan büyük ölçekte ve karşılıksız kaynak toplayan yapılarda asgari şeffaflık standardı ne olmalıdır?

TOPLAM GELİR NE KADARDIR?

Ne kadar zekât, fitre, sadaka ve infak toplanmıştır? Kaç şirket ve iktisadi işletme vardır? Taşınmazların büyüklüğü nedir? Yöneticilere ve yakınlarına hangi ödemeler yapılmaktadır? İlişkili şirketler arasında hangi para transferleri vardır?

Yurtdışına hangi kaynaklar aktarılmaktadır? Ne kadar vergi ödenmektedir? Hayır ve hasenat amacıyla verilen kaynağın ne kadarı gerçekten bu amaçla kullanılmaktadır?

Bunlar teolojik değil, hukukî ve mali şeffaflık sorularıdır.

ŞEFFAFLIK, DENETİM VE KAMUSAL POLİTİKA

Dinî ekonomik alan yalnız suç ortaya çıktıktan sonra savcılığın müdahalesine bırakılamaz.

TBMM, büyük ölçekli dinî yardım ekonomisinin büyüklüğünü ve mevcut denetim mekanizmalarının yeterliliğini araştırabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK, Ticaret Bakanlığı, SPK ve yargı mercilerinin görev alanları birbirinden farklıdır; ancak aynı ekonomik ağın farklı unsurları kendi yetki alanlarına girdiğinde bilgi ve denetimin koordinasyonu önem kazanır.

Buradaki amaç dini düzenlemek değildir. Din üzerinden oluşan ekonomik gücün hukuk içinde kalmasını sağlamaktır.

Şeffaflık din özgürlüğünün karşıtı da değildir. Tam tersine, gerçek hayır ve hasenatla ekonomik istismarı birbirinden ayırmanın en güçlü aracıdır.

DİYANET, İLAHİYAT VE KAMUSAL DİN EĞİTİMİNİN SORUMLULUĞU

Kamusal din altyapısının büyüklüğü tek başına yeterli değildir. Nitelik de önemlidir.

Diyanet’in kendi misyonu “sahih dinî bilgi ile toplumu aydınlatmak”, vizyonu ise İslam dini konusunda güvenilen bir referans olmak ve insanlığın barış ve huzuruna katkıda bulunmaktır. (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Dolayısıyla Diyanet yalnız camiyi açık tutan veya önceden hazırlanmış vaazı okuyan bürokratik bir teşkilata indirgenemez.

Din eğitimi asrın idrakine hitap etmeli; doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmalı ve insanları aracılara bağımlı hale getirmek yerine kendi dinî sorumluluklarını bilinçle taşıyabilecek düzeye getirmelidir.

GERÇEK TASAVVUFU, SAMİMİ HAYIR-HASENATI VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ KORUMAK

Dinî istismarı eleştirirken gerçek tasavvufa ve gerçek hayır-hasenata haksızlık edilmemelidir.

Tasavvufun tarihsel birikiminin önemli damarlarından biri; nefsin terbiyesi, kibirden arınma, tevazu, kanaat, merhamet, düşünsel-estetik derinlik ve güzel ahlak arayışıdır.

Din bezirgânlığının en ağır zararlarından biri, bu insanların ve kurumların da itibarını kirletmesidir.

Şatafat, kişisel servet, hurafe, şiddet, cinsel veya ekonomik istismar ve kapalı iktidar ilişkileri “İslam” adıyla görünür hale geldikçe; dürüstçe yaşayan ve sessizce iyilik eden milyonlarca Müslüman da bunun gölgesinde kalır.

Bu nedenle dinî istismarla mücadele yalnız suçla mücadele değildir.

AHİRETİ PAZARLAYARAK DÜNYAYI SATIN ALMAK

Bu çalışmanın amacı dine karşı çıkmak değildir. Amaç; dinin özel sermaye ve servet, aile hâkimiyeti, siyasal nüfuz, şiddet ideolojisi veya kapalı kurumsal iktidar üretmenin aracına dönüştürülmesine karşı hem insanı hem toplumu hem de dini korumaktır.

Kur’an insanı mala ve dünyevî güce esir olmaktan kurtarmayı öğütlerken Kur’an adına servet imparatorlukları kurulması ahlaki bir paradokstur.

İslam kul hakkını merkeze alırken Allah adına verilen paranın nereye gittiğinin bilinmemesi bir hukuk ve güven problemidir.

Din insanları birleştirmeyi amaçlarken aynı Allah’a, aynı Kitap’a ve aynı Peygamber’e inananların birbirini dışlayan kapalı yapılara ayrılması toplumsal bir sorundur.

AHİRET KİMİN, DÜNYA KİMİN?

Cennet ümidi sermayeye, cehennem korkusu itaate, zekât şirket finansmanına, hayır-hasenat özel servete, iman siyasal nüfuza, cihat terör ideolojisine, cemaat menfaate ve manevî otorite hanedana dönüşüyorsa mesele artık yalnız din sosyolojisinin konusu değildir.

Bu aynı zamanda ahlakın, ekonominin, hukukun, siyasetin, kamu güvenliğinin ve demokratik devlet düzeninin ortak sorunudur.

Dinî hizmet ile din üzerinden menfaat üretimi arasındaki sınırı çizmek din özgürlüğünü sınırlamak değildir.

Tam tersine; dini din bezirgânlığından, hayır-hasenatı özel servet birikiminden, imanı örgütsel itaate dönüşmekten, cihat kavramını terör ideolojisinden, tasavvufun ahlaki ve fikrî mirasını yozlaşmadan ve toplumu kapalı ekonomik-siyasal iktidar ağlarından korumaktır.