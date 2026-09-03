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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Mücadele 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Sarı-kırmızılıların forvet hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül bulunuyor.

Orta saha oyuncuları ise Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu ve Yunus Akgün oldu.

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs ve Roland Sallai yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kaleci olarak Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz ve Enes Emre Büyük bulunuyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.

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