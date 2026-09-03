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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını dün yapan Çorum ekibi, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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