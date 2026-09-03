Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen felaketin ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiği KKTC'de temaslarına başladı. Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Cevdet Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

Erhürman ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gösterilen dayanışma ve sağlanan destekler için teşekkür etti.