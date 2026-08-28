Sermaye Piyasası Kurulu’nun son kararları, sermaye piyasalarında işlem yapan şirketlere ilişkin önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi. Kurul, farklı şirketlerden gelen bedelli ve tahsisli sermaye artırımı, ihraç belgesi ile zorunlu pay alım teklifi başvurularını değerlendirdi.

Etiler Gıda’da tahsisli sermaye artırımına onay

SPK, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sermaye artırımına ilişkin başvurusunu olumlu karşıladı.

Buna göre şirketin 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak artırılacak. Artırım, şirket ortağı İzzettin Kaplan’a tahsisli olarak gerçekleştirilecek.

İşlem sonucunda toplam 62 milyon 865 bin 330,01 TL satış hasılatı elde edilmesi planlanıyor. SPK, payların satış fiyatının Borsa İstanbul prosedürleri kapsamında belirlenecek baz fiyatın altında olmaması şartını koydu.

Kalyon Güneş Teknolojileri’ne 3,4 milyar TL’lik sermaye artırımı

Kurulun onay verdiği bir diğer işlem ise Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Şirketin 1 milyar 876 milyon 500 bin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 411 milyon 441 bin 18 TL çıkarılmış sermayesi artırılacak. Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanacağı artırım, Kalyon Teknoloji Yatırımları ve Sanayi AŞ’ye tahsisli şekilde yapılacak.

İşlem kapsamında yaklaşık 3,42 milyar TL satış hasılatı sağlanması hedefleniyor.

SPK kararında, şirketin fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde 10’un altına düşmemesi ve pay satış fiyatının Borsa İstanbul prosedürleri çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın altında olmaması şartlarına yer verildi.

Çelik Halat’ta zorunlu pay alım teklifi onaylandı

SPK’nın gündemindeki bir diğer başvuru Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ ile ilgili oldu.

Şirketin sermaye ve oy haklarının yüzde 80,43’ünü devralarak yönetim kontrolünü elde eden alıcılar tarafından diğer ortaklara yönelik hazırlanan zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Kurul tarafından onaylandı.

Buna göre pay sahiplerine yapılacak zorunlu pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli pay için 19,55 TL fiyat esas alınacak.

Ral Girişim Sermayesi’nin sermayesi 300 milyon TL’ye çıkacak

Kurul, Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi talebini de uygun buldu.

Şirketin 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, halka arz edilmeksizin 200 milyon TL artırılarak 300 milyon TL’ye yükseltilecek. Artırım kapsamında ihraç edilecek A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesi talebi SPK tarafından onaylandı.

Aksu Enerji’nin başvurusu reddedildi

SPK’nın kararlarında bir başvuru için ise olumsuz sonuç çıktı.

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ’nin, 150 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 66 milyon TL çıkarılmış sermayesini artırmaya yönelik başvurusu Kurul tarafından reddedildi.

Şirketin rüçhan hakları kısıtlanarak Nüsret Güler ve Bilal Ayduran’a tahsisli şekilde pay satışı gerçekleştirmesine ilişkin ihraç belgesi onay talebi uygun bulunmadı.

SPK’nın kararları, sermaye piyasalarında şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sermaye artırımı ve pay satış süreçlerine ilişkin önemli gelişmeler olarak öne çıktı.