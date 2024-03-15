Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan OYDER’in yeni Genel Sekreteri Nebi Erbaş, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında otomotiv sektöründeki kariyerine Renault-Mais Pazarlama Bölümü’nde başlayan Erbaş, Ticari Teknikler ve Reklam Departmanlarında görev alarak, Yetkili Satıcıları ilgilendiren birçok uygulamanın gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yaptı.

14 yıllık Renault-Mais kariyerinden sonra, 2008’de Citroen-Baylas şirketinde 10 yıl boyunca Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. Bireysel koçluk ve yönetim danışmanlığı çalışmalarını sürdüren Erbaş, çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.