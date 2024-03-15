“Gelecek Hayalin” varsa Ford Otosan Yanında “Gelecek Hayalin” varsa Ford Otosan Yanında

Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan OYDER’in yeni Genel Sekreteri Nebi Erbaş, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında otomotiv sektöründeki kariyerine Renault-Mais Pazarlama Bölümü’nde başlayan Erbaş, Ticari Teknikler ve Reklam Departmanlarında görev alarak, Yetkili Satıcıları ilgilendiren birçok uygulamanın gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yaptı.

14 yıllık Renault-Mais kariyerinden sonra, 2008’de Citroen-Baylas şirketinde 10 yıl boyunca Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. Bireysel koçluk ve yönetim danışmanlığı çalışmalarını sürdüren Erbaş, çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.