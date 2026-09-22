Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemelerinin etkisiyle yakından takip ediliyor. Araç sahipleri ise yeni bir zam veya indirim olup olmadığını ve güncel pompa fiyatlarını araştırıyor.

22 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 80 liranın üzerinde seyrediyor. Motorinde litre fiyatı ise bazı illerde 97 lirayı aşıyor.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında akaryakıt fiyatları arasında küçük farklılıklar bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte benzin litre fiyatı 81,30 TL, motorin litre fiyatı ise 97,40 TL seviyesinde bulunuyor. LPG’nin litre fiyatı 35,09 TL olarak uygulanıyor.

İzmir’de akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı 81,60 TL ile üç büyük şehir arasında en yüksek seviyede bulunuyor. Motorinin litre fiyatı 97,70 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL.

Akaryakıt fiyatlarında son durum

22 Eylül itibarıyla üç büyük şehirde benzin fiyatları yaklaşık 80-82 TL, motorin fiyatları ise 96-98 TL bandında seyrediyor. LPG fiyatları da 34-35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek değişikliklerde Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaya devam edecek.