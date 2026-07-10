Kitap, girişimciliği yalnızca ekonomik başarı ekseninde değil; toplumsal sorumluluk, kurum kültürü ve medeniyet perspektifiyle ele alıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Değişim Dinamikleri'nin kurucusu Süleyman Erdemir, yeni kitabı "Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma" ile girişimcilik ve kurumsal yönetim alanına farklı bir perspektif kazandırıyor.

Eserde kurumsallaşma, yalnızca şirketlerin büyümesini sağlayan teknik süreçler bütünü olarak değil; kurumların değerlerini, kültürünü ve gelecek vizyonunu şekillendiren temel bir yapı olarak ele alınıyor. Erdemir, sürdürülebilir başarının ancak adalet, hakkaniyet, şeffaflık, liyakat ve etik ilkeler üzerine inşa edilen kurumlarla mümkün olabileceğini vurguluyor.

Kurumsallaşmaya Farklı Bir Bakış

Kitapta, kurumsallaşmanın sadece prosedürler, organizasyon şemaları ve yönetmeliklerden ibaret olmadığına dikkat çekiliyor. Kurumların karakterini belirleyen unsurun sahip oldukları değerler olduğu ifade edilirken, güçlü kurumların ancak sağlam ilkeler üzerine kurulabileceği anlatılıyor.

Eserde ayrıca kurumsallaşmanın yanlış amaçlarla kullanılması halinde güçlü görünen ancak topluma zarar veren yapıların da ortaya çıkabileceğine işaret edilerek, "iyi kurumsallık" ile "kötü kurumsallık" arasındaki fark kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

Girişimciliği Medeniyet Perspektifiyle Ele Alıyor

Süleyman Erdemir, girişimciliği yalnızca ekonomik kazanç sağlayan bir faaliyet olarak değil; değer üreten, kültür oluşturan ve gelecek nesillere kalıcı kurumlar bırakan bir sorumluluk alanı olarak tanımlıyor.

Kitapta; aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, liderlik, kurum kültürü, kurumsal hafıza, yönetim anlayışı ve nesiller arası devamlılık gibi birçok konu uygulamaya dönük örneklerle ele alınıyor.

İş Dünyası İçin Başvuru Kaynağı

Yaklaşık otuz yılı aşkın yönetim danışmanlığı tecrübesinden beslenen eser; girişimciler, aile şirketleri, profesyonel yöneticiler, akademisyenler ve kurumsallaşma sürecindeki işletmeler için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Kurumların sadece büyümeyi değil, kalıcılığı ve topluma değer üretmeyi hedeflemesi gerektiğini ortaya koyan "Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma", iş dünyasında sürdürülebilir başarı arayanlara kapsamlı bir yol haritası sunuyor.