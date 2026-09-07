Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı derbi yalnızca skoruyla değil, stadyumda yaşanan loca tartışmasıyla da gündeme geldi. Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe yönetimi arasında devam eden 217 numaralı loca anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, derbi öncesinde 217 numaralı locanın bulunduğu bölümde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibinin loca önünde bekletildiği ve mahkeme süreci nedeniyle locaya gelen kişilerin karşılaşmayı buradan izlemesine izin verilmediği öne sürüldü.

Loca tartışması nasıl başladı?

217 numaralı loca, Fenerbahçe'de yönetim değişikliğinin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezine yerleşti.

Acun Ilıcalı, locanın Acun Medya adına sözleşmeli olduğunu ve bedelinin ödendiğini savunurken, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ise Ilıcalı'nın şahsen sözleşmenin tarafı olmadığını ve kulüp ile Ilıcalı arasında loca kullanımına ilişkin bir sözleşme bulunmadığını ileri sürdü.

İlıcalı'nın loca kullanımının engellenmesi üzerine başlattığı hukuki süreçte ilk tedbir talebi İstanbul Anadolu 9. Tüketici Mahkemesi tarafından reddedildi. Daha sonra yapılan başvuru sonucunda ise 217 numaralı locanın Ilıcalı'nın kullanımına bırakılması ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satılmasının veya devredilmesinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildiği kamuoyuna yansıdı.

Fenerbahçe karara itiraz etti

Fenerbahçe Futbol A.Ş., ağustos ayında yaptığı açıklamada verilen tedbir kararına sert şekilde itiraz etti.

Kulüp, Ilıcalı'nın ilk başvurusunun reddedildiğini, istinaf sürecinin ardından ise Fenerbahçe'nin savunmasının alınmasını beklemeden tedbir kararı verildiğini savundu. Yönetim ayrıca kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracağını ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptığını duyurdu.

İcra memurları da stadyuma gitmişti

Kriz ağustos ayında icra sürecine de taşındı.

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre 22 Ağustos'ta tedbir kararının uygulanması amacıyla icra memurları stadyuma geldi. Kulüp, Ilıcalı'nın avukatlarından locanın kullanım hakkını gösteren sözleşmenin ibraz edilmesinin istendiğini ancak böyle bir sözleşmenin sunulmadığını savundu. Bu durumun tutanağa geçirildiği belirtildi.

Aynı süreçte Ilıcalı tarafından locada maçı izlemesi planlanan 10 kişilik bir liste sunulduğu, Fenerbahçe'nin ise listedeki bazı isimlerin Passolig kayıtları üzerinden itirazda bulunduğu açıklandı. Kulüp, listede iki kişinin Passolig sahibi olmadığını, iki kişinin ise Galatasaray taraftarı olarak kayıtlı olduğunu ileri sürdü.

İlıcalı ise Fenerbahçe'nin bu iddialarına karşı çıkarak söz konusu Galatasaray Passoliglerinin mahkeme kararının uygulanması amacıyla stadyuma gelen avukat ve polis görevlilerine ait olduğunu savundu.

Derbide gerilim yeniden tırmandı

Taraflar arasındaki hukuki mücadele devam ederken 5 Eylül Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 217 numaralı loca yeniden gündeme geldi.

İddiaya göre yönetim, loca çevresinde yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi görevlendirdi. Locaya gelen Ilıcalı'nın davetlilerinin burada karşılaşmayı izlemesine izin verilmediği aktarıldı. Bazı kaynaklarda locanın daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle kullanılabilir durumda olmadığı da öne sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin hafta içerisinde loca konusunda yaptığı yeni mahkeme başvurusunun da reddedildiği bildirildi. Böylece 217 numaralı loca üzerinden yaşanan anlaşmazlıkta tarafların hukuki mücadelesi yeni bir aşamaya taşındı.

217 numaralı loca krizi, bir yandan mahkeme kararları ve tarafların karşılıklı açıklamalarıyla, diğer yandan stadyumdaki uygulamalarla gündemde kalmaya devam ediyor.