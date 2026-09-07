Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Rahvan At Yarışları', sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tavşanlı Karakova Mahallesi'nde düzenlenen organizasyon, 9 farklı kategoride kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği yarışlarda heyecan dolu anlar yaşandı.

Geleneksel ata sporunu yaşatmayı hedeflediklerini belirten Tavşanlı Rahvan At Kulübü Başkan Yardımcısı İzzet Can Bilge, 'Bu ata sporumuz için her hafta farklı bir bölgede yarış düzenleniyor. Allah nasip etti, bir yıl içerisinde Tavşanlı'mızda üçüncü yarışımızı gerçekleştirdik. Güreşlerde olduğu gibi bizim organizasyonumuzda da 9 kategori bulunuyor ve her kategoride 10-12 at mücadele ediyor. Bizim için önemli olan al bayrağımız ve atlarımızın sanatını sergilemesidir. Rahvan bir sanattır, her atın kendine özgü bir koşu stili vardır. Bizler de atalarımızdan devraldığımız bu köklü geleneği gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyoruz' dedi.

Tavşanlı Rahvan At Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar ise, ilçedeki atçılık kültürünün geçmişe dayandığına dikkat çekerek, 'Tavşanlı'da rahvan atçılığın tarihi çok eskilere dayanıyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu da bu yarışlara sahip çıkıyor. Genellikle federasyon yarışları düzenliyoruz. Bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz organizasyonda her sene eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ata sporumuzu yarınlara taşımak için çalışıyoruz, inşallah ilerleyen süreçte çok daha kapsamlı yarışlara imza atacağız' ifadelerini kullandı.

Nefes kesen yarışların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine ve sporculara kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.