HABER RÖPORTAJ / BİLAL KOÇAK

GÜÇLÜ SERMAYE YAPISINI KORUYAN VAKIFBANK, YILLIK BAZDA AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNÜ YÜZDE 28 ORANINDA ARTIRARAK 5,8 TRİLYON TL’NİN ÜZERİNE TAŞIDI. REEL SEKTÖRE FİNANSMAN DESTEĞİNİ 4,3 TRİLYON TL’YE ULAŞTIRAN VAKIFBANK, YURT DIŞINDAN YILIN İLK YARISINDA 7,1 MİLYAR DOLAR KAYNAK SAĞLAYARAK TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU.

Türkiye’nin halka açık en büyük bankası VakıfBank, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç larını açıkladı. Güçlü bilanço yapısını koruyan VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5,8 trilyon TL’yi aştı. Aynı dönemde bankanın özkaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar TL’ye, toplam mev duatı ise 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye ve fonlama yapısını koruyan VakıfBank, yılın ilk yarısında 39,6 milyar TL vergi öncesi kâr ve 30 milyar TL net dönem kârı elde etti. Nakdi kredile rini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon TL’nin üzerine taşıyan VakıfBank’ın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon TL’ye ulaştı.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE, YEŞİL DÖNÜŞÜME VE DEPREM BÖLGESİNE ULUSLARARASI FİNANSMAN DESTEĞİ

VakıfBank’ın üreten Türkiye’nin güçlü destekçisi olduğunu belirten Arslan, “Kaynaklarımızı ülkemizin üretim kapasitesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye devam ediyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile hayata geçirdiğimiz uzun vadeli finansman iş birliği sayesinde, deprem bölgesinde afetlere dayanıklı ve enerji verimli konutların yanı sıra eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşasına katkı sağlayacak yatırımları destekliyoruz” diye konuştu.

Deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasını yalnızca bir yeniden yapılanma süreci değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Bu doğrultuda, uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni uzun vadeli finansman programlarıyla depremden etkilenen bölgelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını daha da güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinin yeniden güçlendirilmesinden reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişiminin artırılmasından enerji verimliliği yatırımlarına kadar geniş bir alanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalkınmaya değer katan yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek; ülkemizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

VAKIFBANK’TAN YURT DIŞI KAYNAK TEMİNİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

VakıfBank, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirerek güçlendirmeye devam etti. VakıfBank, Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Dünya Bankası Grubu üyesi olan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) garantileri kapsamında iki farklı fonlama işlemini başarıyla tamamladı.

VakıfBank, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) uzun vadeli finansman sağlayan banka oldu. Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işleminin de katkısıyla VakıfBank’ın, yılbaşından bu yana farklı yapılar aracılığıyla ülkemize kazandırdığı uluslararası kaynakların toplamı 7,1 milyar ABD doları oldu.

Böylece Bankanın yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Bu güçlü performans, uluslararası yatırımcıların hem VakıfBank’a hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Sağlanan uzun vadeli kaynaklar sayesinde Banka, reel sektöre sunduğu finansman kapasitesini artırırken üretim, yatırım, ihracat ve istihdama yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdü.

VAKIFBANK’TAN REKOR FİNANSMAN

VAKIFBANK, TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ VE İSTİHDAM KAPASİTESİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIYLA 1,5 MİLYAR EURO TUTARINDA, 10 YIL VADELİ KREDİ ANLAŞMASINA İMZA ATTI.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi IBRD’nin kısmi garantisi altında VakıfBank, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen rekor seviyede işlemlerden birine imza attı. İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ile paydaş finansal kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

1,5 milyar Euro tutarındaki kaynağın; başta kadınlar ve gençler olmak üzere girişimcilerin desteklenmesi, afet bölgesinin yeniden ekonomik olarak güçlendirilmesi ve kalkınmada öncelikli illerde üretimin artırılması amacıyla kullandırılması planlanıyor.

ŞİMŞEK: “KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üretim ekosistemini güçlendirecek her türlü konuda Dünya Bankası ile tesis edilen iş birliğinin, kararlılıkla sürdürüleceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“KOBİ’lerimizin uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana erişimini desteklemeye devam ediyoruz. Sağlanacak 1,5 milyar avro tutarındaki kaynak; istihdamın artırılması, özellikle genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankaları ile ilişkilerimize doğrudan yansımaktadır.”

ARSLAN: “BU FİNANSMAN ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ”

İmza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, gerçekleştirilen işlemin yalnızca finansman sağlamakla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylanan bu proje kapsamında, uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kredi anlaşmasına imza attık. Bu işlem, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu iş birliği, uluslararası finans çevrelerinin hem Bankamıza hem de ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir.”

“200 BİN KADIN VE GENCİN İŞ HAYATINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

“VakıfBank olarak ülkemizin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve toplumsal refahını destekleyen kalıcı değerler üretmeyi önceliklendiriyoruz. Bu anlayışla, özellikle gelişim potansiyeli yüksek alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansman modelleri geliştiriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, sürdürülebilir bir yaşam sadece ekonomik büyüme ile değil, kapsayıcılıkla, eşit fırsatlarla ve insanı merkeze alan bir anlayışla mümkündür” diyen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, finansmanın kapsayıcı büyümeye hizmet edecek şekilde yapılandırıldığını vurgulayarak; “Kaynağın önemli bir bölümünü kadınlar ve gençler için ayırıyoruz. Kadınların ve gençlerin üretim süreçlerine daha güçlü katılımı, ekonomik büyümeyi hızlandırırken toplumsal kalkınmayı da destekliyor. VakıfBank olarak 200 bin kadın ve gencin iş hayatına katılmasına katkı sağlayarak bu hedefin güçlü bir parçası olacağız. İnşallah attığımız bu adımlarla kadın ve genç istihdamına ölçülebilir düzeyde önemli bir katkı sağlayacağız” dedi.

Afet bölgesine yönelik çalışmalara da özel önem verdiklerini belirten Osman Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

“Afet bölgesinde ekonomik hayatın yeniden güçlenmesi için finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. İşletme ve yatırım kredileriyle üretimin yeniden canlanmasına katkı sağlarken, istihdam odaklı kredi programlarımızla kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 150 bin kadın ve 50 bin gencin istihdama katılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

VAKIFBANK’TAN 1,2 MİLYAR DOLAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI SENDİKASYON KREDİSİ

VAKIFBANK, 18 ÜLKEDEN 44 BANKANIN KATILIMI VE YÜZDE 110’UN ÜZERİNDE YENİLEME ORANIYLA TEMİN ETTİĞİ 1,2 MİLYAR DOLAR EŞDEĞERİ TUTARINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI SENDİKASYON KREDİSİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Küresel piyasalarda belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam ettiği mevcut konjonktürde VakıfBank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi kapsamında 484 milyon dolar ve 574 milyon Euro olmak üzere toplam 1,2 milyar dolar eşdeğerinde kaynak temin etti. 367 gün vadeli kredinin maliyeti; dolar dilimi için SOFR + %1,25; Euro dilimi için ise Euribor + %1,10 seviyesinde gerçekleşti.

YÜZDE 110’UN ÜZERİNDE YENİLEME ORANI

Sendikasyon işlemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla %110’un üzerinde yenilediğimiz işlem, Bankamızın uluslararası piyasalarda uzun yıllara dayanan muhabir ilişkilerinin önemli bir yansıması olmuştur. İşlemde 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyonumuza dahil olması, hem Bankamızın uluslararası piyasalardaki etkinliğinin güçlü şekilde devam ettiğini hem de Türk ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

2026 yılında yurt dışı kaynak teminine güçlü bir ivmeyle devam ettiklerini belirten Arslan, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Disiplinli bilanço yönetimimiz, çeşitlendirilmiş fonlama yapımız ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımımız sayesinde uluslararası piyasalardan kaynak temin etmeyi sürdürüyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde Dünya Bankası’nın garantisi altında sağlanan 1,5 milyar Euro tutarındaki fonlama ve yılın ikinci çeyreğinde dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile gerçekleştirdiğimiz 1,3 milyar dolar tutarındaki DPR işleminin ardından yenilediğimiz sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizle birlikte ilk 5 ayda uluslararası piyasalardan 5,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladık. Yurt dışından temin ettiğimiz bu kaynakları, kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda ihracat, istihdam, teknoloji, verimlilik ve dijital dönüşüm odaklı alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLAN APOLLO’DAN, VAKIFBANK’A 1,3 MİLYAR DOLAR TAZE YURT DIŞI KAYNAK

Aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, yurt dışından elde ettiği kaynaklarla Türk ekonomisine katkıda bulunma yolunda yeni bir adım daha attı.

VakıfBank, DPR programı kapsamında, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile 5 yıl ana para ödemesiz, 12 yıl nihai vadeli 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükselmiştir. Apollo’nun Türkiye’de en çok finansman sağladığı DPR programının da Bankamızın programı olduğu bilinmektedir.”

“DPR PROGRAMI BAKİYEMİZ 5,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

VakıfBank DPR programı hakkında bilgi veren Genel Müdür Arslan; “DPR programımızın bakiyesi bu işlemle 5,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Sektörün bu alandaki toplam bakiyesinin 12,9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu alandaki pazar payımızın yüzde 40’ların üzerine çıktığını ve sektör lideri olduğumuzu görüyoruz. Bu durum, aynı zamanda son dönemde dış ticarette sürekli olarak artan pazar payımızın da doğal bir yansımasıdır. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz çerçevesinde; bundan sonra da uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurt dışı kaynak teminine devam edeceğiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama misyonumuzu güçlendireceğiz” dedi.

DEPREM BÖLGESİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜME 300 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

VAKIFBANK’IN, ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI’NDAN SAĞLADIĞI 300 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN ANLAŞMASI, VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN VE ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI (AIIB) FİNANSAL KURULUŞLAR VE FONLAMA GENEL DİREKTÖRÜ GREGORY LİU TARAFINDAN İMZALANDI.

VakıfBank ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasındaki ilk iş birliğiyle temin edilen 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla hayata geçirilen Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak stratejik yatırımlara uzun vadeli finansman sunmayı amaçlıyor. Program, deprem bölgesinin yeniden inşasından reel sektörün yeşil dönüşümüne uzanan geniş bir alanda ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen bütüncül bir finansman modeli sunuyor.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi:

“Finansmanı ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir araç olarak görüyoruz. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyonumuzun temelinde de bu anlayış yer alıyor. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki kaynak, uluslararası finans kuruluşlarının Bankamıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koyuyor. Bu programla bir taraftan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kalkmasına destek verirken, diğer taraftan KOBİ’lerin enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm yatırımlarını finansmanla buluşturarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz.”

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü Gregory Liu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu finansman, AIIB'nin Türkiye'yi kritik bir toparlanma döneminde destekleme konusundaki kararlılığını gösterirken, iklim eylemini de iş birliğimizin merkezinde tutmaktadır. VakıfBank ile ortaklık kurarak, yeniden yapılanma çalışmalarının hızlanmasına ve KOBİ'lerin Türkiye'nin iklim dönüşümüne anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlıyoruz.”