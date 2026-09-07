Sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin yaşam kalitesini ve konforunu artıran Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Parsana ve Beyhekim mahallelerine yeni park kazandırıyor.

Selçuklu Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Parsana ve Beyhekim mahallelerinde yeni park projeleri hayata geçiriliyor. Parsana Mahallesi Gürbaşak Sokak'ta 18 bin 700 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen park projesinde; 1 adet oyun grubu, 1 adet halı saha ve 1 adet basketbol sahasının yanı sıra vatandaşların dinlenebileceği oturma alanları ve yürüyüş yolu bulunacak. Beyhekim Mahallesi Afacanlar Sokak'ta ise 7 bin 824 metrekarelik alanda yapımı devam eden park içerisinde 1 adet oyun grubu, 1 adet halı saha ve yürüyüş yolu yer alacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden iki projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selahaddin Eyyubi, Akşemsettin ve Kılınçarslan mahallelerinde yürütülen otopark, parke-bordür ve ağaçlandırma çalışmalarını da inceledi.

'Hemşehrilerimizin hem dinlenebileceği hem de kaliteli vakit geçirebileceği nitelikli park alanlarını Selçuklumuza kazandırıyoruz'

Selçuklu'ya kazandırılan park ve sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin yaşam kalitesini ve konforunu artırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu, Konyamızın en büyük ilçesi. 703 bin nüfusumuz ve 72 mahallemizle hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet sunmak için gayret ediyoruz. Temel amacımız 'Selçuklu Vizyonu' doğrultusunda, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ilçemizi daha modern, daha konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak. Bu anlayışla altyapı, asfalt, parke-bordür ve ağaçlandırma çalışmalarımızla birlikte yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Özellikle çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği, hemşehrilerimizin hem dinlenebileceği hem de kaliteli vakit geçirebileceği nitelikli park alanlarını Selçuklumuza kazandırıyoruz. Bu kapsamda Parsana Mahallesi Gürbaşak Sokak'ta ve Beyhekim Mahallesi Afacanlar Sokak'ta yer alacak olan iki parkımızın yapımını hızla sürdürüyoruz. İnşallah buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak parklarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' dedi.