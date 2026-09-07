Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Yeni Partili milletvekilleri ve il belediye başkanları parti geçişleri sonrası ilk kez kentte bir araya gelerek tarihi yerleri gezdiler.

Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Amasya Belediye Başkanı Tugay Sevindi, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın ev sahipliğinde Bilecik'te buluştu.

Halk Enstitüsü'nü ziyaret ettiler

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda şehirlerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bilecik'in sahip olduğu kültürel, doğal ve tarihi zenginliklere olan beğenilerini ifade eden belediye başkanları, misafirperverliği için Başkan Subaşı'na teşekkür etti. Belediye başkanları, eşleri ve beraberindeki konuklar daha sonra Bilecik Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Enstitüsü'nü ziyaret etti. Daha sonra Sanat Sokağı, Mutluluk Kafe ve Bilecik Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti.

Başkan Subaşı, konuk belediye başkanlarını tarihi binada ağırladı

Program kapsamında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından tarihi belediye binasında ağırlanan belediye başkanları, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Başkan Subaşı'ndan bilgiler aldı. Subaşı, ''Bugün şehrimiz için çok güzel ve verimli bir gün oldu. Önce canlı yayında Bilecik'imizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlattık. Daha sonra da ülkemizin farklı şehirlerinden gelen belediye başkanlarımızla Bilecik'te bir araya geldik. Bu buluşmamızda şehirlerimizin ihtiyaçlarını, yerel yönetim anlayışımızı ve geleceğe dair ortak hedeflerimizi konuşmak istiyoruz. Bu buluşmayı; deneyimlerimizi paylaşacağımız, birbirimizden öğreneceğimiz ve ortak akılla yeni fikirler geliştireceğimiz kıymetli bir fırsat olarak görüyorum. Bilecik'te gerçekleştireceğimiz bu buluşmadan doğacak iş birlikleriyle, halkımız için daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğimize inanıyorum' dedi.

Belediye Başkanları Bilecik temasları kapsamında ayrıca Şeyh Edebali Türbesi, Tarih Şeridi ve Tarihi Saat kulesini gezerek, bilgiler aldı.