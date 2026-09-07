Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alıcılı bir görünüm sergileyen BIST 100, cuma gününü yüzde 0,57 yükselişle 14.012,42 puandan tamamlamıştı. Böylece endeks, yeni haftada da 14 bin puan seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,05 oranında geriledi.

Sektörler arasında ise farklı bir görünüm öne çıktı. Metal eşya, makine sektörü yüzde 0,71 ile açılışta en fazla değer kazanan sektör olurken, bilişim endeksi yüzde 2,58'lik düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Piyasalarda Fed ve yapay zeka etkisi

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler bulunuyor. Güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkilemesine karşın, yapay zeka sektöründeki olumlu gelişmeler küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, yatırımcılar küresel piyasalardaki gelişmeleri ve Avro Bölgesi'nden gelecek büyüme verilerini takip edecek.

Teknik açıdan BIST 100 için 14.100 ve 14.200 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 13.900 ve 13.800 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Piyasaların seyrinde özellikle 14.100 puan seviyesinin aşılıp aşılmayacağı, kısa vadeli yükseliş eğiliminin devamı açısından yakından izlenecek.