İstanbul’da yaz boyunca farklı müzik türlerinden dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan PSM Loves Summer, beşinci edisyonunu The Prodigy konseriyle noktaladı. Haziran ayında JMSN ve Moby ile başlayan etkinlik serisi, temmuz ayında Sex Pistols ft. Frank Carter ve Skunk Anansie’nin performanslarının ardından İngiliz elektronik müzik grubunun sahneye çıkmasıyla sona erdi. Serinin toplamda 14 bin 500 müzikseveri buluşturduğu belirtildi.

35 yılı aşan müzik yolculuğu İstanbul’da devam etti

1990 yılında kurulan The Prodigy, elektronik müziği rave kültüründen çıkararak rock ve punk etkileriyle geniş kitlelere ulaştıran grupların başında geliyor. Grubun müziğinde elektronik dans altyapıları, breakbeat ve punk-rock unsurları bir araya gelirken, sahne performansları da yıllardır grubun en güçlü özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

The Prodigy, İstanbul konserinde kariyerine damga vuran repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. “Firestarter”, “Breathe”, “Voodoo People”, “Omen” ve “Invaders Must Die” gibi grubun en bilinen parçaları, konserin yüksek temposunu belirleyen eserler arasında yer aldı.

Keith Flint’in ardından miras devam ediyor

The Prodigy’nin sahne yolculuğu, grubun kurucu üyelerinden Keith Flint’in 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Liam Howlett ve Maxim’in öncülüğünde devam ediyor. Grup, Flint’in bıraktığı güçlü sahne mirasını kendi özgün elektronik müzik anlayışıyla sürdürürken, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında konser vermeyi sürdürüyor.

İstanbul konseri de grubun 2026 Avrupa turnesinin duraklarından biri oldu. The Prodigy, İstanbul’un ardından Avrupa turnesine devam ederek farklı şehirlerde sahne almaya hazırlanıyor.

Beşinci yıl, güçlü bir müzik seçkisiyle tamamlandı

PSM Loves Summer’ın 2026 programı yalnızca elektronik müziğe değil, rock, punk ve alternatif müziğin farklı temsilcilerine de yer verdi. JMSN ile başlayan programda Moby, Sex Pistols ft. Frank Carter ve Skunk Anansie’nin ardından The Prodigy’nin sahne alması, serinin müzikal çeşitliliğini ortaya koydu.

Böylece yaz boyunca İstanbul’da farklı kuşaklardan müzikseverleri bir araya getiren konser serisinin beşinci edisyonu, The Prodigy’nin yüksek tempolu performansıyla tamamlandı. Elektronik müzik tarihinin ikonik gruplarından birini İstanbul’da ağırlayan gece, PSM Loves Summer’ın 2026 programının en dikkat çekici konserlerinden biri olarak kayıtlara geçti.