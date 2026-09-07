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Sporting - Galatasaray maçında VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da da Belçikalı Bram Van Driessche görev alacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad olacak.

Türkiye şampiyonasında ikinci oldu

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