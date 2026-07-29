Bir dönemin efsanesi olan kaset ve plaklar, nostalji rüzgârıyla yeniden zirveye oynuyor. Özellikle 90'lar ve 2000'li yıllarda doğan gençlerin (Z Kuşağı) üretimi durmuş bu nostalgic ürünlere gösterdiği ilgi, sahafları ve koleksiyoncuları hareketlendirdi.

"Üretimi Yok Ama Talebi Her Geçen Gün Artıyor"

Eskişehir’de uzun yıllardır kaset ve plak satışı yapan esnaf Aynur Bulut, müzik dinleme alışkanlıklarının köklü bir değişim geçirdiğini ancak geçmişe duyulan özlemin hiç bitmediğini vurguladı. Günümüzde sanatçıların albüm yerine tekli (single) parçalar çıkardığına dikkat çeken Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan 20-30 yıl önce internet yoktu; televizyon kanalları ve kasetler vardı. 70'ler ve 80'ler kuşağı nasıl plaklara özlem duyduysa, bugünün gençleri de fiziksel olarak dokunup sahip olamadıkları kaset ve plakların peşinde. Üretimi olmamasına rağmen, kaset ve plaklara olan talep inanılmaz derecede yüksek."

Eski Hatıralar Dijitalle Yeniden Hayat Buluyor

İşletmelerinde sadece kaset ve plak satışı yapmadıklarını, aynı zamanda geçmişin unutulmaya yüz tutmuş teknolojilerini günümüze uyarladıklarını belirten Bulut; VHS, Beta, Hi8 ve MiniDV gibi formatlardaki özel kayıtları USB bellekler ile dijital ortama aktardıklarını söyledi.

Eski oynatıcıların ve kameraların bulunamamasının bu hizmete olan ilgiyi artırdığını ifade eden Bulut, çalışmanın duygusal boyutuna da değindi:

"Aile büyüklerini kaybeden vatandaşlar, evleri boşaltırken buldukları kasetleri bize getiriyor. O sesleri ve görüntüleri dijitale aktardığımızda çok duygusal anlar yaşanıyor. İnsanların anılarını tazeliyoruz."

Düğün Videoları Mahkemelerde Delil Oluyor!

Geçmişe ait kasetlerin sadece duygusal değil, zaman zaman hukuki boyut kazandığına da dikkat çeken esnaf Aynur Bulut, ilginç bir detayı paylaştı. Eski düğün videolarındaki takı merasimi kayıtlarının, günümüzdeki hukuki anlaşmazlıklarda ve mahkeme süreçlerinde resmi delil olarak talep edilebildiğini dile getirdi.