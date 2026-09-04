Nissan Türkiye, pazarlama organizasyonunda üst düzey bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket bünyesinde daha önce Satış Planlama, Bayi Ağı Geliştirme ve Satış & Pazarlama İş Planlama gibi alanlarda görev yapan Sertaç Aydın, 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Nissan Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yeniden organizasyona katılıyor.

Nissan Türkiye'deki dokuz yılı aşkın kariyeri boyunca Planlama ve Pazar İstihbaratı, Bayi Ağı Geliştirme, Satış Planlama Müdürlüğü ve Satış & Pazarlama İş Planlama Müdürlüğü görevlerini üstlenen Aydın, 2025 yılından bu yana otopiyasadegeri.com'un kurucu ortağı olarak girişimcilik alanında da deneyim kazandı. Şirketten ayrıldığı bu dönemde edindiği farklı bakış açısını, yeni görevinde Nissan Türkiye'ye taşıyacak.

Endüstri Mühendisliği eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ve Southern Illinois University Edwardsville'de tamamlayan Aydın, Harvard Business School Online bünyesinde HBX Core Business sertifikasına sahiptir. Nissan Türkiye’nin tüm pazarlama operasyonuna liderlik edecek olan Aydın, Nissan Türkiye Genel Müdürü Tomohiko Yao'ya raporlayacak.

Şirket içi süreçlere ve Nissan'ın iş yapış biçimine olan hakimiyetiyle öne çıkan Sertaç Aydın'ın, pazarlama organizasyonuna kazandıracağı deneyimle markanın Türkiye'deki büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.