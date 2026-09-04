Vakıf üniversitelerinde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi öğrenim ücretlerine ilişkin tartışmalar sürerken, YÖK'ten dikkat çeken bir adım geldi. Öğrencilerden gelen ihbar ve şikayetler üzerine, belirlenen ücret artış sınırına uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla 23 vakıf yükseköğretim kurumu mercek altına alındı.

İncelemelerin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi. Denetim kapsamında üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı için ilan ettiği öğrenim ücretleri ile öğrencilerin ödemek durumunda bırakıldığı ücret artışları değerlendirilecek.

Mevzuata uygunluk incelenecek

YÖK tarafından yapılan açıklamada, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenciler için belirlenen ücret artış sınırına uymadığı yönünde başvurular yapıldığı belirtildi.

Başvurular doğrultusunda başlatılan incelemede, 23 üniversitenin uygulamalarının yürürlükteki mevzuat ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararlarıyla uyumlu olup olmadığı araştırılacak.

YÖK, inceleme sonucunda üniversitelerin belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediğini ortaya koyacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşadığı yönündeki iddialar da denetim sürecinde değerlendirilecek.

Söz konusu incelemenin, yeni akademik yıl öncesinde vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerine ilişkin uygulamalara yönelik önemli bir denetim adımı olması bekleniyor.