AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Kadiruşağı Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 76 adet köy konutu başta olmak üzere bölgede hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Geçit, Kadiruşağı Mahallesi'ne iki yeni köprü kazandıracaklarının müjdesini verdi. Mahalle sakinleri ise köy konutları ve diğer yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin ilgili kurumlarına ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Malatya ve Yeşilyurt'ta deprem yaralarının sarılması adına önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, 'Kadiruşağı Mahallemiz, hak ettiği yatırımlara bir bir kavuşuyor. Burada inşa edilen köy konutlarını ve Yeşilyurt Belediyemizin hayata geçirdiği yatırımları görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Mahallemize kaliteli ve güvenli yollar kazandıran Belediye Başkanımıza ve özveriyle çalışan ekiplerine teşekkür ediyorum. Köy konutlarımızı da yakın bir zamanda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Burada hayata geçirilen tüm yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kadiruşağı Mahallesi'nde deprem yaralarının hızla sarıldığını belirterek, 'Belediye olarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha iyi bir seviyeye ulaştırmak, bölgelerimizi geliştirmek ve kalkındırmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kadiruşağı Mahallemiz de hayata geçirilen yatırımlardan hak ettiği şekilde payını aldı. TOKİ tarafından Kadiruşağı Mahallesi'nde inşa edilen 76 adet köy konutunun bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yollarımızı sağlıklı, güvenli ve konforlu hale getirdik. Yol açma ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarımız ise devam ediyor. Çalışmalara öncülük eden mahalle muhtarımıza ve özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın çözüm odaklı yaklaşımları, milletvekillerimizin, valiliğimizin, büyükşehir belediye başkanlığımızın ve ilgili tüm kurumlarımızın destekleriyle mahallelerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, konuşmasının devamında mahalle sakinlerine yeni bir yatırımın müjdesini vererek, bölgedeki farklı mahalleleri birbirine bağlayacak iki adet köprünün inşa edileceğini ifade ederek, 'Artık sadece deprem yaralarını sarmayı değil, geleceğe yönelik yeni projeleri ve yatırımları da konuşuyor, değerlendiriyoruz. İki köprümüzün ihalesini de yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini de hemşerilerimize vermiş olalım. Kadiruşağı; kadirşinas, misafirperver ve memleketini gönülden seven insanların yaşadığı güzel bir mahallemizdir. Bizler de elimizden gelen tüm gayreti göstererek, diğer yaşam alanlarımızda olduğu gibi Kadiruşağı Mahallemizi de daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Kadiruşağı Mahallesi'nde gördükleri sevgi ve ilgiden dolayı mahalle muhtarı ile mahalle sakinlerine teşekkür ederek, 'Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren güzel ve kaliteli yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız, mahalle sakinlerimiz ve teşkilatlarımızla uyumlu bir çalışma sergileyerek başarılı hizmetlerin altına imza atıyor. Mahallelerimizin sorunlarının çözümü noktasında çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyor. Bu bölgemizin ulaşım ağını baştan aşağıya yenilendi. Ortaya çıkan bu tablodan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yolların konforlu, kaliteli ve güvenli hale gelmesi, bu güzel bölgemizin her alanda gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Engebeli ve zor coğrafi şartlara sahip bölgede gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla, 76 adet köy konutu ve diğer yaşam alanlarına ulaşım daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi, İnekpınarı bölgesinde iki mahalleyi birbirine bağlayacak iki köprünün yapılacak olması da son derece önemli bir yatırımdır. Mahallemizin uzun süredir talep ettiği bir yatırım daha gerçeğe dönüşmüş olacak. Bu güzel yatırım için Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum' diye konuştu.