Akıllı yaşam teknolojileri alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle öne çıkan ve bu yıl içerisinde ürünlerini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan MOVA, “The AI MOVAment” yaklaşımıyla IFA 2026’da yerini aldı. Marka, akıllı dış mekân çözümleri, ev temizliği, akıllı mutfak, evcil hayvan bakımı ve fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekâ alanlarında 22 global ürün lansmanı ve 15 yenilikçi teknolojiyi ziyaretçilerle buluşturdu.

MOVA’nın IFA 2026’da sergilediği yenilikler arasında, MOVA’nın robotik kola sahip ilk çim biçme robotu AstraX, robot süpürgelere dokunma hissi kazandıran “elektronik deri” teknolojisi ve akıllı nesne manipülasyonunda yeni olanakların önünü açan Knot 80 robotik el sistemi öne çıkıyor. Algılama, karar verme ve harekete geçme yeteneklerini bir araya getiren bu teknolojiler, yapay zekânın dijital dünyanın ötesine geçerek gerçek yaşamda nasıl algılayabildiğini, karar verebildiğini ve harekete geçebildiğini ortaya koyuyor.

“The AI MOVAment”, MOVA’nın yapay zekâ inovasyonunda yeni bir dalgaya öncülük etme vizyonunu temsil ediyor. Marka, 1.700 metrekareyi aşan fuar alanında yapay zekânın yeni kullanım alanlarından teknolojinin sınırlarını ileri taşıyan gelişmelere ve akıllı yaşamın geleceğine yönelik somut fikirlere kadar bu vizyonu farklı deneyimlerle hayata geçiriyor. Yapay zekâ destekli yaşamın bir sonraki dönemine öncülük etme hedefiyle MOVA, yapay zekâyı giderek daha karmaşık gerçek yaşam senaryolarına taşıyor, belirli ihtiyaçlara yönelik zekâyı kullanıcıların görebileceği, hissedebileceği ve doğrudan kullanabileceği ileri teknoloji deneyimlerine dönüştürüyor.

Yapay Zekâyla Algılama Yeniden Tanımlanıyor: Robotlar Dünyayı Artık Daha İyi Anlıyor

Robotlar, çevrelerini “görmek” için geleneksel olarak kameralardan, yakındaki nesneleri algılamak için ise radar teknolojilerinden yararlanıyor. MOVA şimdi robot süpürgelere yeni bir duyu daha kazandırıyor: dokunma. Akıllı cihazların su altı gibi yeni ortamlarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte kesintisiz ve güvenilir bağlantı da algılama yeteneği kadar önem kazanıyor. MOVA, IFA 2026’da robotların çevrelerini algılama ve dünyayla bağlantı kurma biçimlerini yeniden şekillendiren yeni nesil algılama ve etkileşim teknolojilerini sergiliyor.

Bu yenilikler arasında öne çıkan TactiPercept™ Sistemi, robot süpürgelerin çevrelerini algılama biçimine dokunma duyusunu da dahil ediyor. Görsel tanıma ile dokunsal algılamayı bir araya getiren sistem, 128 basınç sensörü, esnek tampon yapısı ve gerçek zamanlı basınç geri bildirimi sayesinde mobilyalar, duvarlar ve çevredeki diğer yüzeylerle teması algılıyor. Robot süpürge, elde ettiği bu veriler doğrultusunda hareketini ve temizlik stratejisini gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Engellerle hafif temas ettiğinde hızını azaltan robot süpürge, kenar temizliği sırasında duvar boyunca güvenli temasını koruyor ve dokunsal geri bildirimden yararlanarak karşılaştığı engellerden otonom şekilde kurtulabiliyor. TactiPercept™ ile robotlar yalnızca çevrelerini “görüp engellerden kaçınmanın” ötesine geçerek çevrelerine “dokunup onları algılayabiliyor.”

Su altı ortamları ise robotlar için farklı bir zorluk oluşturuyor. Wi-Fi gibi kablosuz sinyaller su altında güvenilir şekilde iletilemediğinden, mevcut bazı çözümlerde iletişimin sürdürülebilmesi için su yüzeyinde ayrı bir aktarıcı cihaz kullanılması gerekiyor.

MOVA’nın geliştirilmiş AquaSonar™ Su Altı İletişim Sistemi, ultrasonik iletişim teknolojisinden yararlanarak su altında bağlantının sürdürülmesini sağlıyor. İletişim aktarıcısının doğrudan şarj istasyonuna entegre edilmesi sayesinde su yüzeyinde ayrı bir iletişim şamandırası kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece robot su altında çalışırken bağlantısını koruyabiliyor, kullanıcılar da daha sade bir kurulumla robotun durumunu kontrol edebiliyor ve ilgili kontrollere erişebiliyor.

Dokunma yoluyla çevresini algılamaktan su altında bağlantısını sürdürebilmeye kadar MOVA, robotların çevrelerini algılama ve çevreleriyle bağlantı kurma yeteneklerini ileri taşıyor. Bir sonraki adım ise elde edilen bu bilgileri hassas ve doğru hareketlere dönüştürmek.

Hassasiyeti Bir Adım İleri Taşıyor: Sabit Uygulamadan Koşullara Uyum Sağlayan Performansa

Çevreyi anlamak, sürecin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. MOVA’nın IFA 2026’da tanıttığı en yeni UltraTrim™ teknolojileri, hassas uygulamanın gerçek yaşam koşullarına nasıl uyum sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

Günümüzde robotik çim biçme makineleri çim biçme işleminin büyük bölümünü otomatik olarak gerçekleştirebilse de özellikle son kenarlar çoğu zaman hâlâ manuel müdahale gerektiriyor. Duvar, çit ve bitki sınırlarında kalan çimler, kullanıcıların işi tamamlamak için el tipi bir çim biçme aracına ihtiyaç duymasına neden olabiliyor. Bu “son santimetre”, çim bakımının tamamen otomatik hale getirilmesindeki en zorlu alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

LiDAR teknolojisine sahip robotik çim biçme makinelerinde satış hacmi açısından dünyanın 1 numaralı markası* olan MOVA, IFA 2026’da bu “son santimetre” sorununa çözüm sunmak üzere geliştirdiği en yeni UltraTrim™ kenar kesme teknolojisini tanıtıyor. İlk kez IFA 2026’da sergilenen LiDAX Ultra Gen 2, yeni UltraTrim™ 3.0 teknolojisiyle öne çıkıyor.

Cihazın sağ tarafında yer alan özel kenar kesme diski, ana kesme ünitesinin ulaşamadığı duvar, çit ve bitki sınırlarında 0 cm kenar boşluğuyla* kesim yapabiliyor. Çim ile sert zeminin aynı seviyede buluştuğu alanlarda ise sınır çizgisinin üzerinden ilerleyerek kenar kesimini aynı geçişte tamamlayabiliyor. Böylece kesilmeden kalan şeritleri azaltarak daha kapsamlı bir çim biçme alanı sunuyor.

Fiziksel Dünyayla Etkileşim Kuran Yapay Zekâda Yeni Adım: Robotik Manipülasyondan Çevik ve Hassas Etkileşime

Yapay zekâ gerçek dünyada giderek daha karmaşık görevler üstlenirken robotların yalnızca önceden tanımlanmış işlemleri gerçekleştirmesi yeterli olmuyor. Robotların farklı araçları kullanabilmesi ve hareketlerini farklı hedeflere göre uyarlayabilmesi de önem kazanıyor. MOVA, IFA 2026’da AstraX robotik çim biçme makinesi ve Knot 80 robotik el sistemi ile bu dönüşümü gözler önüne seriyor. Belirli görevlere yönelik robotik manipülasyondan daha yüksek hareket kabiliyeti ve çok yönlülüğe uzanan bu gelişim, fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekânın gelecekte ulaşabileceği noktaya ışık tutuyor.

MOVA, robotik manipülasyon teknolojisini AstraX ile bahçelere taşıyor. Çok işlevli robotik kolu ve değiştirilebilir aparatlarıyla AstraX, çim biçmenin ötesine geçerek engelleri kaldırma, meyve toplama ve sulama gibi farklı görevleri de yerine getirebiliyor.

Yapay zekâ destekli görüntüleme sistemi, çim biçme rotasını engelleyen bir nesne algıladığında robotik kol devreye girerek engeli kaldırıyor ve AstraX kaldığı yerden çim biçmeye devam ediyor. İki parmaklı kavrama aparatıyla alçak konumdaki meyveleri toplayabilen cihaz, sulama aparatı sayesinde belirlenen alanları programlanan zamanlarda sulayabiliyor.

*LiDAR teknolojisine sahip robotik çim biçme makinelerinde satış hacmi açısından dünya 1 numarasıdır. Kaynak: Frost & Sullivan, Aralık 2025.

*Aksi belirtilmedikçe tüm performans verileri ve teknik iddialar, MOVA laboratuvarlarında belirli test koşulları altında gerçekleştirilen testlere dayanmaktadır. Sonuçlar kullanım ortamı, arazi ve çim koşulları, hava durumu, çim biçme ayarları, pil seviyesi, ağ bağlantısı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ürün özellikleri, fonksiyonları ve bulunabilirliği pazara göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabi olabilir. Ayrıntılı koşullar ve sınırlamalar için ilgili ürün dokümanlarına başvurulması önerilir.

AstraX, robotik manipülasyonun bahçedeki belirli görevlerde nasıl kullanılabileceğini ortaya koyarken Knot 80 bu yaklaşımı bir adım daha ileri taşıyor.

Temel kavrama görevleri için tasarlanan geleneksel robotik kollardan farklı olarak Knot 80, insan elinin hareket kabiliyetine daha yakın bir yapı sunuyor. İnsan anatomisinden ilham alan robotik kolu, 3D mekânsal algılama ve akıllı kavrama kontrolüyle bir araya getiren Knot 80, 11 serbestlik derecesi ve toplam 15 hareketli ekleme* sahip. Sistem ayrıca 3D Yapılandırılmış Işık Görüşü (3D Structured Light Vision), Çift Yönlü Dönüş (Dual-Direction Rotation) ve Akıllı Robotik Kol Kontrol Sistemi (Smart Robotic Arm Control System) teknolojilerini bir arada kullanıyor.

Knot 80, farklı şekil, malzeme ve yönelimdeki nesnelerle etkileşime girerken nesnenin konumunu ve çevresiyle olan mekânsal ilişkisini algılayabiliyor, nesneyi nasıl kavraması gerektiğini belirleyebiliyor ve kavrama kuvvetini 25 ila 50 N* arasında dinamik olarak ayarlayabiliyor. Kesintisiz görsel geri bildirim sayesinde hareketlerini gerçek zamanlı olarak iyileştiren sistem, önceden tanımlanmış hareketleri tekrarlamak yerine nesneleri daha hassas, çevik ve dengeli biçimde kavrayıp hareket ettirebiliyor.

Knot 80, yalnızca daha gelişmiş bir robotik el geliştirme yaklaşımının ötesine geçiyor. MOVA, bu yetenekleri gelecekte daha geniş bir ürün ve kullanım alanına taşıyarak robotların daha karmaşık görevler üstlenirken nesneleri kavrayabilmesini, taşıyabilmesini ve düzenleyebilmesini hedefliyor.

Algılama, karar verme ve çevik robotik hareket yeteneklerinin bir araya gelmesiyle robotlar, tek bir amaca yönelik işlevlerin ötesine geçerek temizlikten düzenlemeye, depolamadan günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına kadar daha kapsamlı roller üstlenebilir. Knot 80, fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekânın yalnızca harekete geçmekle kalmayıp bunu çeviklik ve kontrolle gerçekleştirebildiği bir geleceğin ipuçlarını sunuyor.

*11 serbestlik derecesi, Knot 80 robotik el sisteminde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen 11 eklemi ifade eder. Bu eklemlerin ayrı ayrı ayarlanması ve koordineli şekilde hareket etmesi sayesinde robotik el, önden ve ters kavrama dahil olmak üzere farklı yönlerde kavrama hareketleri gerçekleştirebilir. Robotik kol sisteminin tamamı, robotik kolda 4 ve robotik elde 11 olmak üzere toplam 15 hareketli eklemden oluşur.

*25–50 N kavrama kuvvetine ilişkin veriler, MOVA laboratuvarlarında belirli test koşulları altında gerçekleştirilen testlere dayanmaktadır. Gerçek performans, kullanım ortamına ve koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

*“MOVA Innovation/MOVA öncülüğünde geliştirilen teknolojiler/MOVA’nın çığır açan teknolojileri” ifadeleri yalnızca MOVA’nın önceki nesil ürünleriyle karşılaştırıldığında gerçekleştirilen ürün güncellemelerini, işlevsel geliştirmeleri veya teknolojik iyileştirmeleri ifade eder. Bu ifadeler, diğer üreticilerin ürünleriyle herhangi bir karşılaştırma yapıldığı anlamına gelmez.