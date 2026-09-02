Galerilere özel online araç ihale platformu Var mı Arttıran'da profesyonel alıcılar, platformda yer alan araçları inceleyerek ilgilendikleri araçların online ihalelerine katılabiliyor ve teklif verebiliyor. Böylece galeriler, satın alma seçeneklerini tek bir platform üzerinden değerlendirerek kendi stok yapıları ve müşteri talepleri doğrultusunda araçlara ulaşabiliyor.

İkinci el otomobil pazarında tüketici talebi; marka, model, segment, fiyat aralığı ve donanım gibi birçok değişkene göre şekilleniyor. Bu nedenle galeriler açısından satış başarısının ilk adımlarından biri, müşteri beklentilerine uygun araçlardan oluşan doğru bir stok yapısı oluşturmak. Farklı kaynaklardan araç aramak, alternatifleri değerlendirmek ve satın alma sürecini yönetmek ise galeriler açısından önemli bir zaman ve operasyon gerektirebiliyor.

Araç tedarikinde dijital kanallar öne çıkıyor

Otomotiv sektöründeki dijital dönüşümle birlikte galerilerin araç satın alma yöntemleri de değişiyor. Geleneksel araç tedarik kanallarının yanında gelişen online ihale sistemleri, profesyonel alıcılara farklı araçlara bulundukları yerden ulaşma ve satın alma fırsatlarını daha hızlı değerlendirme imkanı sunuyor.

Var mı Arttıran da galerilere özel online ihale modeliyle profesyonel alıcılara araç tedarik süreçlerinde dijital bir kanal sunuyor. Galeriler, kendi müşteri profilleri ve satış stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duydukları araçları takip ederek satın alma fırsatlarını değerlendirebiliyor.

İhale salonu artık ekran başında

Online ihale modeli, galerilerin araç satın almak için fiziksel olarak belirli bir noktada bulunma zorunluluğunu azaltırken farklı lokasyonlardaki araçlara erişim imkanını da genişletiyor. Profesyonel alıcılar, ilgilendikleri araçları inceleyerek ihalelere katılabiliyor. Birden fazla profesyonel alıcının aynı araç için teklif verebildiği sistem, galerilere farklı satın alma alternatiflerini değerlendirebilecekleri dinamik bir ortam sunuyor.

Araç kaynağında şeffaflık güvenli ticareti destekliyor

İkinci el araç ticaretinde satın alınan aracın kaynağının bilinmesi, özellikle galeriler açısından güvenli bir satın alma sürecinin temel unsurları arasında yer alıyor. Escar Filo iştiraki olarak faaliyet gösteren Var mı Arttıran'da satışa sunulan araçların büyük çoğunluğunu Escar Filo araçları oluşturuyor. Araçların kurumsal bir filo bünyesinden geliyor olması, kullanım ve bakım süreçleri açısından profesyonel alıcılara daha şeffaf bir satış portföyü sunuyor.

"Araç tedarikinde hız kadar doğru satın alma kararı da önem kazanıyor"

Var mı Arttıran Ticari Operasyonlar Direktörü Murat Karademir, dijitalleşmenin galerilerin araç tedarik süreçlerinde yarattığı değişime ilişkin şunları söyledi:

"İkinci el otomobil ticaretinde galeriler açısından doğru aracı bulmak kadar, değişen talebi takip ederek doğru satın alma kararını zamanında verebilmek de önem kazanıyor. Tüketici tercihleri ve piyasa koşulları hızla değişirken, galerilerin stok yapılarını bu değişime göre yönetebilmeleri gerekiyor. Online ihale modelinin önemli avantajlarından biri, profesyonel alıcıların farklı araç alternatiflerini aynı ortamda değerlendirebilmesi. Var mı Arttıran ile galerilerin daha geniş bir araç havuzuna erişmesini, satın alma fırsatlarını daha kolay takip etmesini ve kendi müşteri profillerine uygun araçlar için online olarak teklif verebilmesini sağlıyoruz."

Daha geniş araç havuzu, daha fazla satın alma alternatifi

İkinci el otomobil ticaretinde araç stoku, galerilerin sermaye yönetiminde önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle hangi aracın hangi koşullarda stoğa dahil edildiği, galerilerin ticari performansı açısından önem taşıyor.

Online ihale sistemleriyle birlikte galerilerin araç tedarikinde erişebildiği seçenekler artarken, satın alma süreçleri de giderek daha dijital bir yapıya kavuşuyor. Var mı Arttıran, galerilere özel online ihale modeliyle profesyonel alıcılara farklı araç alternatiflerini değerlendirebilecekleri ve satın alma süreçlerini dijital ortamda uçtan uca yönetebilecekleri yeni nesil bir tedarik kanalı sunarak ticari performanslarını artırmalarına katkıda bulunuyor.