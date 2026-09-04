Sinop'ta çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle verimli geçirmelerini amaçlayan GSB Gençlik Yaz Kulübü, düzenlenen görkemli kapanış şenliğiyle tamamlandı.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde, 'Az Dijital, Çok Oyun' mottosuyla düzenlenen yaz kulüpleri sona erdi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

6 Temmuz-5 Eylül 2026 tarihleri arasında 9 hafta boyunca kesintisiz devam eden eğitim ve etkinliklerde, il geneline yayılan 6 gençlik merkezinde 7-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Toplam 782 gencin faydalandığı program kapsamında spor, kültür-sanat, el sanatları, resim ve müzik gibi farklı branşlarda eğitimler verildi. Çocuklar hem yeni beceriler kazandı hem de akranlarıyla sosyalleşerek çocukluklarını doyasıya yaşadı.

Kapanış programında, öğrencilerin yaz dönemi boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünler ve sanatsal çalışmalar sergilenerek ailelerin ve davetlilerin beğenisine sunuldu.