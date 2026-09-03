Araç sahiplerinin kendilerine en yakın noktada ekspertiz ve satış süreçlerini gerçekleştirebilmesine imkân sağlayan şirket, genişleyen hizmet ağıyla farklı bölgelerdeki kullanıcılara ulaşmayı amaçlıyor.

İkinci el otomobil satışında dijitalleşme hız kazanırken, araç sahipleri açısından satış sürecinin önemli bir bölümü fiziksel hizmet gerektirmeye devam ediyor. Aracın mevcut durumunun belirlenmesi, ekspertiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satışa ilişkin süreçlerin tamamlanması, dijital çözümler kadar erişilebilir bir fiziksel hizmet ağını da önemli hale getiriyor.

2,5 aylık dönemde hizmet ağını hızla genişleten Otoboom, bugün 27 farklı lokasyondaki 95 alım noktasıyla faaliyet gösteriyor. Genişleyen hizmet ağı sayesinde farklı bölgelerdeki araç sahipleri, dijital oramda başlattıkları satış sürecini kendilerine uygun bir alım noktasında sürdürebiliyor.

95 alım noktasıyla araç sahiplerine daha yakın hizmet

Otoboom’un hizmet modelinde alım noktaları, dijital ortamda başlayan araç satış sürecinin fiziksel aşamalarının gerçekleştirildiği noktalar olarak konumlanıyor. Araç sahipleri, Otoboom üzerinden araçlarına ilişkin bilgileri paylaşarak satış sürecini başlatabiliyor; ardından kendilerine uygun alım noktasında ekspertiz işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

“Büyümeyi yalnızca nokta sayısıyla değil, araç sahiplerine ne kadar yaklaşabildiğimizle ölçüyoruz.”

Otoboom Ticari Operasyon Direktörü Murat Karademir, ulaşılan hizmet ağına ilişkin şunları söyledi:

“İstanbul ve Ankara’da başladığımız yolculuğumuzu kısa bir sürede 27 farklı lokasyona ve 95 alım noktasına taşımak bizim için önemli bir gelişme. Büyümeyi yalnızca ulaştığımız nokta sayısıyla değil, araç sahiplerine ne kadar yaklaşabildiğimizle ölçüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, araç sahibinin satış sürecine bulunduğu yerden ne kadar kolay erişebildiği. İkinci el araç satışında dijital kanallar süreci hızlandırırken, aracın fiziksel olarak değerlendirilmesi ve kullanıcıyla doğrudan temas önemini koruyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de hizmet ağımızı genişleterek Otoboom deneyimini Türkiye’nin daha fazla noktasına taşımayı hedefliyoruz.”

Hizmet ağı Türkiye genelinde genişliyor

Otoboom bugün, Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Kocaeli, Manavgat, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’daki hizmet noktalarıyla araç sahiplerine ulaşıyor.

Farklı bölgelerdeki hizmet ağıyla coğrafi erişimini genişleten Otoboom, önümüzdeki dönemde hizmet verdiği lokasyon ve alım noktası sayısını artırmayı planlıyor.