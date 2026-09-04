Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, hizmet sektörünün dış ticaretteki güçlü konumunu ortaya koydu.

2024 yılında 117,3 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2025’te 124,9 milyar dolara ulaştı. Hizmet ithalatı ise 56,4 milyar dolardan 61,9 milyar dolara yükseldi.

İhracatta seyahat ve taşımacılık öne çıktı

Türkiye’nin hizmet ihracatında en büyük payı seyahat hizmetleri aldı. Bu alanın toplam hizmet ihracatındaki payı 2025 yılında yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

Seyahatin ardından taşımacılık hizmetleri yüzde 34,1 payla ikinci sırada yer aldı. Diğer iş hizmetleri ise yüzde 6,3’lük payla üçüncü sıraya yerleşti.

Taşımacılık hizmetlerinden elde edilen ihracat geliri, 2025 yılında yüzde 3,5 artarak 42 milyar 571 milyon dolara yükseldi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu kalemde ihracat yüzde 25,3 artışla 6 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Hizmet ithalatında taşımacılık ilk sırada

Hizmet ithalatında ise taşımacılık sektörü ilk sıradaki yerini korudu. Taşımacılığın toplam hizmet ithalatındaki payı 2025 yılında yüzde 32 oldu.

Diğer iş hizmetleri yüzde 16,9 ile ikinci, seyahat hizmetleri ise yüzde 14,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ile hizmet ticareti öne çıktı

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmet ticaretinde Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

2025 yılında AB ülkelerine gerçekleştirilen hizmet ihracatı 25 milyar 330 milyon dolar olurken, bu ülkelerden yapılan hizmet ithalatı 24 milyar 733 milyon dolar olarak kaydedildi.

AB ülkelerinin toplam hizmet ihracatındaki payı yüzde 37,9, toplam hizmet ithalatındaki payı ise yüzde 45,3 oldu.

ABD ihracatta, İrlanda ithalatta ilk sırada

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmet ihracatında ülkeler bazında ABD ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin ABD’ye gerçekleştirdiği hizmet ihracatı 8 milyar 338 milyon dolar olurken, ABD’nin payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Almanya yüzde 11,5’lik payla ikinci, Birleşik Krallık ise yüzde 6,6’lık payla üçüncü sırada yer aldı.

Hizmet ithalatında ise ilk sırayı İrlanda aldı. İrlanda’dan yapılan hizmet ithalatı 6 milyar 667 milyon dolara ulaşırken, ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 12,6 oldu.

Birleşik Krallık 4 milyar 797 milyon dolarlık ithalat ve yüzde 9,1’lik payla ikinci, ABD ise 4 milyar 378 milyon dolar ve yüzde 8,3’lük payla üçüncü sırada yer aldı.