Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe Kulübü'ne ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Kaya ve Savaş Adalet ile bir araya geldi. Emenike, ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşarak kulüpte bulunduğu için harika hissettiğini söyledi. Emenike, 'Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum çünkü biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

Nijeryalı futbolcunun ziyaretinde Mahmut Uslu tarafından Emenike'ye 29 numaralı forma hediye edildi.