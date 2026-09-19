Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında doğaseverleri Spil Dağı'nda buluşturdu. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Gün Doğumu Yürüyüşü'ne 109 kişi katıldı.

Kent sakinlerini fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve Manisa'nın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Spil Milli Parkı At Alanı Mevkii'nde başladı. Anemon ve Saruhanbey doğa sporları kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, Bayrak Tepe'ye doğru ilerledi.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Bayrak Tepe'ye ulaşan katılımcılar, günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan Manisa manzarası eşliğinde mola verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ikramlarla çay ve kahvelerini yudumlayan doğaseverler, Spil Dağı'nda gün doğumunu izledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, yürüyüşün keyifli ve verimli geçtiğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle kent sakinlerini hareketli yaşama teşvik ederken, Manisa'nın doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağlıyor.