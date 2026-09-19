Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarında heyecan Kepez Yeni Drag Pisti'nde başladı. Sporcular antrenman ve sıralama turlarında piste çıkarken, şampiyonanın final mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen Türkiye Moto Drag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda bugün motosikletler piste çıkarak antrenman ve sıralama turlarında hünerlerini sergiliyor.

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti, şampiyonanın 3. ayağında motor sporları tutkunlarını bir kez daha buluşturuyor. Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan program kapsamında sporcular, yarış öncesi motosikletlerinin performansını test ediyor ve sıralamadaki yerlerini belirlemek için mücadele ediyor.

Kısa sürede tamamlanan yarışlarda güçlü motosikletlerin pistteki hızlanışı, izleyicilere de adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Sporcular ise gün boyunca gerçekleştirecekleri antrenman ve sıralama turlarıyla yarınki büyük mücadele öncesinde avantaj elde etmeye çalışıyor.

Şampiyonanın Kepez ayağında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenleniyor.

Bugün gerçekleştirilen antrenman ve sıralama etaplarının ardından gözler yarın yapılacak final yarışlarına çevrilecek.