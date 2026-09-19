Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hüseyin Ateş yeniden MHP Iğdır İl Başkanlığına seçildi.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı açıklamayla 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başladığını belirtti. Özdemir, PKK'nın kendisini feshetmesiyle sürecin yeni bir aşamaya geldiğini ifade etti. Süreçle birlikte Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün güçlendiğini belirten Özdemir, bölgesel gelişmelere de değinerek Türkiye'nin terör tehdidine karşı mücadelesinin sürdüğünü söyledi. MHP'nin şehitlere yönelik hassasiyetine dikkat çeken Özdemir, 'Bizim kadar şehit vermiş bir başka siyasi parti daha yoktur' dedi.

Yeni anayasa mesajı

Mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirten Özdemir, darbe dönemlerinde hazırlanan anayasa yerine sivil anlayışla hazırlanacak yeni bir anayasa yapılmasını savunduklarını söyledi. Özdemir, siyasi partiler ve seçim kanunları ile TBMM İçtüzüğü'nün de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti. Özdemir, 2028 seçimlerine ilişkin MHP'nin seçimlerin zamanında yapılması yönündeki tutumunu dile getirerek, partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığını desteklediğini açıkladı.

Kongrede yapılan seçimde mevcut başkan Hüseyin Ateş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden MHP Iğdır İl Başkanı seçildi.