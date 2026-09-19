Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce sporseveri bir araya getiren Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 6'ncısı 20 Eylül Pazar sabahı koşulacak. Bugün başlayan etkinlikte Baby Run ve Çocuk Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde spor alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri, bir kez daha Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu heyecanına sahne oluyor. Başkan Büyükkılıç'ın katılımları ile 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 08.00'de start alacak organizasyonda profesyonel ve amatör sporcular 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında koşarak spor coşkusunu yaşayacak. Bu yıl Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda toplam 7 bin 110 kişi mücadele edecek ve spor coşkusuna ortak olacak. Organizasyonda 21K parkurunda 550, 10K parkurunda bin 90 sporcu koşarken, Halk Koşusu'na 5 bin kişi katılacak. Çocuk Koşusu'nda 450 çocuk, Baby Run'da ise 20 minik katılımcı yer aldı. Ayrıca organizasyonda 50 elit sporcu mücadele edecek. Kayseri'nin spora olan ilgisinin ve şehir genelinde oluşan spor kültürünün göstergelerinden biri olan organizasyon, her yaştan katılımcıyı sporun birleştirici gücü etrafında buluşturacak.

21 ülkeden 200 yabancı sporcu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl uluslararası katılımıyla da dikkat çekiyor. 21 farklı ülkeden 200 yabancı sporcu, Kayseri'de yarışacak. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal'den sporcuların katılacağı organizasyon, Türkiye ile birlikte 22 ülkeyi buluşturacak. Türkiye ile birlikte 22 ülkeden katılımın sağlandığı organizasyon, 200 yabancı sporcu ve toplam 7 bin 110 kişilik katılımcı kitlesiyle Kayseri'nin uluslararası spor organizasyonları arasındaki yerini de güçlendirecek. 20 Eylül Pazar günü saat 08.00'de start alacak yarışlarda sporcular, Kayseri'nin önemli cadde ve kavşaklarından geçerek mücadele edecek. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 21K parkuru, Ordu Evi karşı Ok Burcu önünden başlayacak. Sporcular, Forum Kayseri, Kayseri Park güzergâhını takip ederek Cırgalan Tramvay Durağından dönüş yapıp daha sonra Mimarsinan Kavşağı, Tuna Kavşağı, Sivas Caddesi ve Fuzuli Kavşağı güzergâhını takip ederek Ordu Evi önünde finişe ulaşacak.10K parkurunda da start noktası yine Ok Burcu önü olacak. Forum Kayseri, Kayseri Park güzergâhından ilerleyecek sporcular, Doğu Garajı Kavşağı'nda 10K dönüş noktasına ulaşacak. Dönüşün ardından Tuna Kavşağı ve Sivas Caddesi güzergâhı üzerinden devam edecek olan sporcular, Ordu Evi önünde yarışını tamamlayacak. Halk Koşusu Parkuru ise Ok Burcu-Tuna Kavşağı-Ordu Evi önü güzergâhında koşulacak.

Kayıtları sona eren Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, sporculara sunulan ödüllerle de dikkat çekiyor. Organizasyonda genel klasman, yaş grupları ve parkur rekorları kapsamında toplam 2 milyon 774 bin TL ödül dağıtılacak.

21K Genel Klasman kategorisinde kadın ve erkek sporcular için ayrı ayrı olmak üzere birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin TL, dördüncüye 45 bin TL, beşinciye 40 bin TL, altıncıya 35 bin TL, yedinciye 25 bin TL, sekizinciye 20 bin TL, dokuzuncuya 15 bin TL ve onuncuya 12 bin TL ödül verilecek. Bu kategoride kadın ve erkek sporcular için toplam 744 bin TL ödül dağıtılacak. 10K Genel Klasman kategorisinde ise kadın ve erkek sporculardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, dördüncüye 18 bin TL, beşinciye 16 bin TL, altıncıya 14 bin TL, yedinciye 12 bin TL, sekizinciye 11 bin TL, dokuzuncuya 10 bin TL ve onuncuya 9 bin TL ödül verilecek. 10K Genel Klasman kategorisinde toplam ödül miktarı 330 bin TL olacak. Yarışta yaş gruplarındaki sporcular da ödüllendirilecek. 21K yaş gruplarında toplam 980 bin TL, 10K yaş gruplarında ise toplam 700 bin TL ödül dağıtılacak. Öte yandan 21K parkurunda mevcut rekorların kırılması halinde de sporcular ödüllendirilecek. Kadınlarda 1.10.39, erkeklerde ise 1.03.13 olan parkur rekorlarını kıran sporculara 10 bin TL ödül takdim edilecek. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar için de özel bir koşu düzenlendi. 7-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği Çocuk Koşusu ile minik sporcular da büyük organizasyonun heyecanını yaşadı. Çocuk koşusu 19 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te, Baby Run ise saat 12.00'de miniklerin büyük heyecanına ve renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların küçük yaşta sporla buluşmasına ve hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sunan Çocuk Koşusu ve Baby Run, 450 çocuk ve 20 minik katılımcıyla maraton coşkusuna şehrin genç sporcularını da kattı. Geleceğin şampiyonları, kendileri için hazırlanan parkurda büyük bir heyecanla koşarken, aileleri de minik sporcuları alkışlarıyla destekledi. Renkli görüntülere sahne olan Baby Run ve Çocuk Koşusu, Kayseri'de spor kültürünün küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılması adına önemli bir etkinlik oldu. 'Dünya Spor Başkenti Kayseri' vizyonuyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar, sporun birleştirici ve eğlenceli yönünü yaşayarak hem yarışmanın hem de birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı. İlki 2021 yılında gerçekleştirilen ve her yıl büyüyerek geleneksel hale gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da yerli ve yabancı sporcuları Kayseri'de buluşturacak. Kayseri'nin spor şehri kimliğine katkı sunan organizasyon, aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. Sporcuların kıyasıya mücadele edeceği, çocukların ve sporseverlerin ise coşkuya ortak olacağı 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na saatler kaldı. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri, 20 Eylül Pazar günü bir kez daha sporun, heyecanın ve dostluğun şehri olacak.