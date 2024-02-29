Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 35 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

29 Şubat Perşembe günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,20 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,46 TL

Motorin fiyatı: 42 TL

LPG fiyatı: 21,31 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,42 TL

Motorin fiyatı: 43,02 TL

LPG fiyatı: 21,25 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,93 TL

Motorin fiyatı: 43,57 TL

LPG fiyatı: 21,57 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,19 TL

Motorin fiyatı: 43,70 TL

LPG fiyatı: 21,23 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,15 TL

Motorin fiyatı: 43,66 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,36 TL

Motorin fiyatı: 43,05 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,61 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 20,43 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,75 TL

Motorin fiyatı: 43,38 TL

LPG fiyatı: 20,70 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,91 TL

Motorin fiyatı: 43,66 TL

LPG fiyatı: 20,27 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,10 TL

Motorin fiyatı: 42,68 TL

LPG fiyatı: 20,99 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,48 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 21,12 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 21,72 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,61 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 20,89 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,67 TL

Motorin fiyatı: 43,26 TL

LPG fiyatı: 21,88 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,65 TL

Motorin fiyatı: 43,25 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,16 TL

Motorin fiyatı: 43,73 TL

LPG fiyatı: 21,55 TL