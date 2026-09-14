Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakan Fidan, dün resmi ziyaret için geldiği Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Fidan bugün Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.