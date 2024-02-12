İsrail’in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırı planlarına yönelik tepkiler sürüyor. İki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması olan Camp David Anlaşması’nı askıya alacağını iddia etti. Mısırlı yetkililer, Refah’a yönelik saldırıların Gazze Şeridi’ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası Refah'a sığınırken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş Refah’a düzenlenecek herhangi bir operasyonun felaket olacağını ifade etti.



Camp David Anlaşması

Mısır ve İsrail arasında 1970’lerin sonunda ABD arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşması ile ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış ve ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığını meşru olarak kabul etmişti. Anlaşma, ayrıca İsrail ve Mısır’ın sınır hattında kuvvetlerini konuşlandırmasını düzenleyen çeşitli hükümler içeriyor.