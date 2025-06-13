Bugün, Daimler Buses’ın en büyük otobüs üretim tesisi olma ünvanını taşıyan fabrikada, bugüne kadar 88 bine yakın otobüs üretilerek, bu otobüslerin 67 binden fazlası 70’i aşkın ülkeye başarıyla ihraç edildi. 4.500’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Hoşdere Otobüs Fabrikası, Türkiye ağır ticari araç endüstrisine güçlü katkılar sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü Mercedes-Benz Türk, 1995 yılında İstanbul Hoşdere’de faaliyete aldığı otobüs fabrikasıyla sadece bir üretim tesisi değil, aynı zamanda bir mühendislik üssü inşa etti. 1995’ten bu yana hem ülke ekonomisine hem de Daimler Buses’ın global operasyonlarına katkı sağlayan Hoşdere Otobüs Fabrikası, bugün 415 bin metrekarelik alanda, Türkiye’yi dünyaya bağlayan fabrika olarak emin adımlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Üretim tesisinin 30. yılını çalışanları ile “30 yılda senin imzan var” mottosu ile kutlayan Mercedes-Benz Türk yıllar boyunca Türkiye ekonomisine, ihracatına ve istihdamına kattığı değeri de gözler önüne seriyor. Türkiye otobüs pazarının 3 katı mertebesinde yıllık üretim kapasitesine sahip olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört kıtasına ihraç ediyor.

Süer Sülün: “Fabrikamız, yerli üretim gücünün global gururu”

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın Türkiye’nin ağır ticari araç endüstrisinde örnek bir dönüşüm ve gelişim hikâyesi olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Bu yıl, yalnızca bir üretim başarısının değil, insan emeğinin, mühendislik gücünün ve toplumsal katkının yıl dönümü. 30 yılda aynı zamanda bilgi, teknoloji ve değer de ürettik. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla, bu başarıyı geleceğe taşımaya kararlıyız. Yerli üretim gücümüzü, global yetkinliklerle birleştirerek hem Daimler Buses dünyasında hem de Türkiye’de önemli konumumuzu pekiştiriyoruz. Hoşdere Fabrikamızda 1995 yılında 180 kişi ile başlayan istihdamımızı 30 yılda 25 kat artırdık. 30 yıllık süreçte yaklaşık 10.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayan fabrikamız sadece doğrudan istihdam yaratmakla kalmıyor; tedarikçileri ve lojistik ağlarıyla birlikte çok daha fazla kişiye ekonomik katkı sunarak, bölgesel kalkınmanın da önemli aktörlerinden biri haline geliyor.” dedi. Fabrikanın 30 yıllık üretim değişimini anlatan Sülün sözlerine şöyle devam etti: “1995’te faaliyete aldığımız Hoşdere Otobüs Fabrikamızda yıllık 2 bin şehirler arası ve şehir içi otobüs üretim kapasitesi ile yola çıktık ve 30 yılda geldiğimiz noktada yıllık kapasitemizi yaklaşık yüzde 125 artırdık. Fabrikamız şu anki Türkiye otobüs pazarının 3 katı büyüklükte otobüs üretimi yapıyor. Bu da sadece Türkiye için değil dünya için de üretim yaptığımızın, üretim kapasitemizle yerli üretim gücünün global gururu olduğumuzun altını bir kez daha çiziyor. Şirketimizin 1995 yılına kadar geçen süredeki ilk 28 yılda ulaştığı otobüs üretiminin yaklaşık dört katını son 30 yılda Hoşdere’de ürettik. Bu büyük başarıda ve 30 yılda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Bülent Acicbe: “30 yılda imzası olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 30. yılına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hoşdere’deki başarımızın ardında nitelikli insan kaynağımız, güçlü mühendislik altyapımız ve uzun vadeli vizyonumuz yer alıyor. 0403 modeliyle başladığımız üretim serüvenimize bugün Travego, Tourismo, Setra, Conecto, Intouro ve Tourrider gibi farklı modellerle devam ediyoruz. Son on yılda gerçekleştirdiğimiz paslanmaz çelik karoseri imalat tesisi, endüstri 4.0 uygulamalarını hayata geçirdiğimiz kapak üretim tesisi, sürdürülebilirlik odağıyla işletmeye aldığımız ileri arıtma ve su kazanımı tesisi yatırımlarını dahil ettiğimizde, 30 yılda fabrikamızda 600 milyon Doları aşkın yatırım gerçekleştirdik. Fabrikamızın yıllık elde ettiği ortalama ihracat geliri 480 milyon Avro mertebesinde. Fabrikamızın 10.yılında 150 milyon Avro’luk çok önemli bir yatırıma imza atarak Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise dördüncü katoferez daldırma sistemini kurduk. Bu yeni tesis yatırımı ile otobüsün amiral gemisi Travego’yu fabrikamızda üretmeye başladık. Türkiye’nin en entegre ve en modern otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikamız, geride kalan 30 yılda Daimler Buses dünyasının en büyük otobüs üretim tesisi haline geldi. Üretim gücümüz, ihracat başarılarımız ve nitelikli insan kaynağımızla, sadece endüstrimize değil; ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve geleceğine değer katmaya kararlılıkla devam ediyoruz. 30 yılda imzası olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Üretim sahası kadın çalışan sayısını iki katına çıkardı

Mercedes-Benz Türk, istihdamda yalnızca sayısal değil niteliksel gelişimi de önceliklendiriyor. Uzun yıllardır sürdürdüğü “Çeşitliliklerin Yönetimi” yaklaşımı doğrultusunda, kadınların yeteneklerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, eşit fırsatlara erişimi ve iş gücüne katılımı için kararlılıkla çalışıyor. Şirket, özellikle ağır ticari araç endüstrisinde kadınların tercih etmeyeceği varsayılan alanlarda, (kaynak, robot, forklift operatörlüğü gibi teknik görevlerde) kadınların mesleki yeterlilik kazanmasını sağlamak ve onları endüstriye kazandırmak amacıyla kapsamlı programlar yürütüyor. Bu kapsamda Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim sahası kadın çalışan oranını bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıkararak sektörüne öncülük ediyor.