Normal şartlarda maliyet düşüşüne bağlı olarak hesaplanan dev indirim oranları şu şekildeydi:
-
Benzin: 3,00 TL
-
Motorin: 4,58 TL
Ancak, devletin vergi dengesini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uyguladığı Eşel Mobil Sistemi devreye girince, bu indirimlerin bir kısmı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) payına aktarıldı.
Pompadaki Net Değişim
Yarından itibaren geçerli olacak ve doğrudan deponuza yansıyacak indirim tutarları ise şöyle netleşti:
|Yakıt Türü
|Beklenen İndirim
|Pompaya Yansıyacak Net
|Benzin
|3,00 TL
|0,75 TL
|Motorin
|4,58 TL
|1,15 TL
Neden tamamı yansımıyor?
Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatları aşırı yükseldiğinde devletin feragat ettiği vergileri, fiyatlar düştüğünde kademeli olarak geri almasını sağlar. Bu sayede fiyat dalgalanmaları tüketiciye daha yumuşak bir şekilde yansıtılır.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte, özellikle uzun yol yapacak sürücülerin depolarını yarın doldurmasında fayda var gibi görünüyor.