Rakamlar Alarm Veriyor: BYD İçin %41’lik Kayıp

Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran BYD, 2026’nın ilk iki ayında adeta duvara çarptı. Ocak ve Şubat aylarında toplam 400.241 araç satan şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %36’lık bir gerileme yaşadı. Özellikle Şubat ayı verileri, yıllık bazda %41’lik bir kayıpla son yılların en zayıf performansına işaret ediyor.

Tahtın Yeni Sahibi: Geely

BYD’nin yavaşladığı bu virajda gaza basan taraf Geely oldu. Yılın ilk iki ayında Çin iç pazarında BYD’den yaklaşık 76.000 adet daha fazla araç satmayı başaran Geely, 2022’den bu yana ilk kez rakibini iki ay üst üste geride bırakarak liderlik kürsüsüne oturdu.

Pazardaki tek hareketlilik liderlik değişimiyle de sınırlı değil; butik ve teknoloji odaklı diğer markalar da BYD’nin pastasından pay kapmaya devam ediyor:

Zeekr: %84 büyüme

Nio: %77 büyüme

Xiaomi: %48 büyüme

Leapmotor: %19 büyüme

Dev Neden Kan Kaybediyor?

Analistler, BYD’nin yaşadığı bu ani düşüşü birkaç temel nedene bağlıyor:

Teşviklerin Sonu: Hükümetin elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları kademeli olarak azaltması alım iştahını frenledi. Bekle-Gör Politikası: Tüketicilerin yeni modelleri ve olası hükümet destekli "araç takas" programlarını beklemesi satışı yavaşlattı. Teknolojik Aşınma: BYD CEO'su Wang Chuanfu'nun daha önce uyardığı gibi, rakipler BYD’nin teknolojik avantajını hızla kapatarak daha cazip alternatifler sunmaya başladı.

BYD’nin Tek Tesellisi: İhracat

İç pazarda kan kaybeden BYD, rotayı dünyaya kırmış durumda. Şirket, yalnızca Şubat ayında 100.600 aracı deniz aşırı pazarlara göndererek globaldeki gücünü koruduğunu kanıtladı. İlk iki aydaki toplam 201.082 adetlik ihracat rakamı, BYD’nin "Çin'in devi" olmaktan çıkıp "Dünyanın devi" olma stratejisine sıkı sıkıya tutunduğunu gösteriyor.