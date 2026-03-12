Pompa fiyatlarına yansıyacak miktar

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre, motorin litre fiyatına 3,04 TL, benzine ise 1,88 TL zam gelmesi öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi sayesinde, zammın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Sisteme göre, artışın yaklaşık yüzde 75’i Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tarafından karşılanacak. Bu durumda, motorin fiyatına yansıyan artış 76 kuruş, benzine yansıyan artış ise 47 kuruş olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 60,39 TL | Motorin: 64,16 TL | LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60,23 TL | Motorin: 64,00 TL | LPG: 29,69 TL

Ankara:

Benzin: 61,35 TL | Motorin: 65,27 TL | LPG: 30,17 TL

İzmir:

Benzin: 61,63 TL | Motorin: 65,55 TL | LPG: 30,09 TL Yeni tamamen elektrikli Mercedes-Benz VLE yeni bir çağda mekânı baştan tanımlıyor İçeriği Görüntüle

Uzmanlar, zammın pompaya yansıyan kısmının sınırlı olmasına rağmen, özellikle motorin kullanan araç sahipleri için yükün hissedilir olacağını belirtiyor.