Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncü şirketi Mercedes-Benz Türk, turizm taşımacılığı alanındaki güçlü iş ortaklarından Temizsoy Turizm’e 3 adet Tourismo 15 2+2 model otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlar düzenlenen törenle Temizsoy Turizm filosuna katıldı. Araçlar; yurtiçi ve yurtdışı turizm taşımacılığı faaliyetlerinde hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk ile Temizsoy Turizm arasındaki iş ortaklığı 2009 yılında firmanın Mercedes-Benz Travego yatırımıyla başladı. Yıllar içinde güçlenerek devam eden iş ortaklığı kapsamında bugün Temizsoy Turizm’in filosunun tamamı Mercedes-Benz marka otobüsten oluşuyor.

Teslim edilen Tourismo 15 2+2 otobüsler; gelişmiş güvenlik donanımları, yüksek yolcu konforu, yakıt verimliliği ve düşük işletme maliyetleriyle turizm taşımacılığı operasyonlarına güçlü katkılar sunuyor.

Uzun soluklu iş ortaklığı güçlenerek devam ediyor

Temizsoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Temizsoy şunları kaydetti: “1991 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yıllar içinde edindiğimiz tecrübeden de yola çıkarak sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve hizmet kalitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Turizm taşımacılığı alanında şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri sunuyor; misafirlerimize güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat deneyimi yaşatmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bugün teslim alacağımız otobüsler de bu önceliğimizin somut bir yansıması. Yolcularımızın ve kaptanlarımızın konforunu ve güvenliğini merkezine alan bir firma olarak Mercedes-Benz otobüsleriyle 17 yıldır yollardayız. Teslimatta emeği geçen Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a teşekkür ediyorum.”

Hassoy Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan ise “Hassoy Otomotiv olarak, Mercedes‑Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birliği kapsamında sektöre güven ve kalite odaklı teslimatlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren güçlü firmalardan Temizsoy Turizm’e 3 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 2+2 teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mercedes-Benz Tourismo modellerinin sunduğu ileri güvenlik donanımları, üstün konfor seviyesi ve verimlilik odaklı özellikleriyle Temizsoy Turizm’in operasyonlarına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu değerli iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğini temenni ediyor, yeni araçlarının Temizsoy Turizm ailesine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, teslimata ilişkin şunları söyledi: “Temizsoy Turizm ile 2009 yılına başlayan iş ortaklığımız yıllar içinde karşılıklı güven, memnuniyet ve sürdürülebilir iş ortaklığı anlayışıyla güçlenerek devam ediyor. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen Tourismo araçlarımız; güvenlik, konfor ve yakıt verimliliği özellikleriyle turizm taşımacılığı için güçlü bir çözüm sunuyor. Bizler elbetteki otobüslerimizle ve marka olarak satıştan satış sonrasına kadar yarattığımız değer zincirimizle müşterilerimize katma değer sunmaya devam ediyoruz. Bu katma değer ile uzun soluklu iş ortaklıkları ortaya çıkıyor. Bu da bizleri gururlandırıyor. Yeni araç yatırımlarında bizlere tercih eden Temizsoy Turizm’e teşekkür ediyor ve otobüslerinin hayırlı olmasını diliyorum.”