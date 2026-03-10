Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çeken Karea elektrikli mobileti, şehir içi ulaşım için pratik ve çevreci bir alternatif sunmayı hedefliyor. Araç, 135 kilometre menzil sunarken 90 kilometre/saat maksimum hıza ulaşabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya %20’den %80 seviyesine yaklaşık 1 saat içinde ulaşabiliyor.

Lansmanda konuşan Karea Genel Müdürü Refik Diri, Karea’nın yeni bir marka olmasına rağmen güçlü bir sanayi geçmişinden geldiğini vurguladı. Yetkililer, markanın arkasında Karea Kalıp’ın yıllara dayanan üretim ve mühendislik tecrübesinin bulunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Karea yeni bir marka olabilir ancak arkasında güçlü bir üretim kültürü ve mühendislik birikimi var. Karea Kalıp’ın geçmişinden aldığımız güçle mobilite alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Tanıtım toplantısında sergilenen araç, kompakt boyutları, şehir içi kullanım kolaylığı ve modern tasarım diliyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Elektrikli mobiliteye yönelik artan talep doğrultusunda geliştirilen modelin özellikle şehir içi bireysel ulaşım ve mikro mobilite çözümlerinde önemli bir alternatif olması hedefleniyor.

Refik Diri, elektrikli mobilite alanında geliştirdikleri teknolojilerle sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.