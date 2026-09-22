İngiltere, Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a, 'savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali' desteği sağlanacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, New York ziyareti öncesi gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Burnham, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarını püskürtmesine yardımcı olmak amacıyla Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamayı kabul ettiklerini ifade etti. Burnham, 'Suudi Arabistan Krallığı'ndan askeri destek talebi aldık ve Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesi üzerine havadan havaya savunma amaçlı yakıt ikmali talebini kabul ettim' şeklinde konuştu. Burnham, anlaşmanın 'süreli' olduğunu ve sürekli gözden geçirileceğini vurguladı. Burnham, 'Suudi Arabistan'ın saldırılara maruz kalması, potansiyel olarak daha fazla aksama riskiyle karşı karşıya kalması ve petrol kanallarının açık tutulması gerektiği göz önüne alındığında, İngiltere'nin ve daha geniş bölgenin çıkarlarını korumak için hareket ediyoruz' dedi.

RAF Voyager uçağı görevlendirilecek

İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard ise İngiltere'nin Kıbrıs'taki bir üsten faaliyet gösteren RAF Voyager uçağının önümüzdeki günlerde 'havadan havaya yakıt ikmali' operasyonlarına başlayacağını söyledi. Bakan Pollard söz konusu desteğin 'tamamen savunma amaçlı' olduğunu belirtti. Pollard, 'Suudi Arabistan'ın havadan yakıt ikmali talebini kabul ettik, bu da Suudi jetlerinin daha uzun süre havada kalmasını sağlayacak' dedi. Pollard İngiltere'nin desteğinin uluslararası insancıl hukuka tamamen uygun olduğunu ve 'müttefiklerine karşı dürüst olmak' anlamına geldiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Son haftalarda Husi milisleri ile Yemen'deki Suudi destekli hükümet arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesinin ardından Suudi Arabistan, İngiltere'den destek istemişti. Husi milisleri Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlerken, son olarak cumartesi günü Riyad'ı hedef almıştı.

Husi milisleri, Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetiyle iç savaş halinde.