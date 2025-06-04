Karsan’da gönüllülüğün, sadece bir yan faaliyet olmadığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu aynı zamanda iş stratejimizin ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Üst yönetim dahil tüm ekiplerimizin aktif katılımı ile şekillenen projelerimiz, çalışan önerileriyle gelişiyor ve toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevresel sürdürülebilirliğe, çocukların eğitimden, dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar pek çok konu bizim odak noktalarımız arasında” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, kusursuz üretim ve hizmet anlayışıyla geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzman çalışma ekibiyle, ürünleri kadar yenilikçi hizmet anlayışıyla da sektörün zirvesinde konumlanan Karsan, bu kapsamda, çalışan gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk alanındaki sürdürülebilir projeleriyle Great Place to Work® 2025 Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük Listesi’ne seçildi. Geçtiğimiz yıl Great Place to Work sertifikasını alan Karsan, müşteri memnuniyetiyle birlikte çalışanlarına da önem verdiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Güçlü ekip ruhumuz ve köklü kurum kültürümüz başarıyı getiriyor!

Şirket olarak çalışan gönüllülüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre bilinci ve STK iş birlikleri ile büyük başarılara imza attıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan Pozitif kültürümüzle gönüllülük, sadece bir yan faaliyet değil; iş stratejimizin ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Üst yönetim dahil tüm ekiplerimizin aktif katılımı ile şekillenen projelerimiz, çalışan önerileriyle gelişiyor ve toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevresel sürdürülebilirliğe, çocukların eğitimden, dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar pek çok konu odağımızda. 2024’te dünya genelinde prestijli bir unvan olan Great Place to Work sertifikasını kazanmaya hak kazanmıştık. Gerçekleştirdiğimiz başarılı proje ve çalışmalarımızla Great Place to Work® 2025 Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük Listesi’nde yer almak bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu önemli başarının ardında, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, güçlü ekip ruhumuz, köklü kurum kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz saygı ile sevgi yer alıyor” dedi. Karsan olarak Mor Çatı, LÖSEV, TEV, Kızılay, BUİKAD gibi kurumlarla sürdürülebilir projelere imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurgulayan Okan Baş, “Bugüne kadar Engelsiz Gelecek, Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı gibi sektöre örnek projeleri hayata geçirdik. Yeni projeler için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Karsan’da gönüllülük bir seçenek değil, kurumsal kültürümüzün doğal bir sonucu. Sadece iyi bir işveren değil, iyi bir vatandaş olmayı da önemsiyoruz” diye konuştu.