Şırnak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında üniversite tenis kortlarında gerçekleştirilecek organizasyonda 5 ülkeden 62 sporcu mücadele edecek.

Şırnak'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, 5 ülkeden 62 sporcunun katılımıyla başladı. Üniversite tenis kortlarında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ve Belarus'tan tenisçiler mücadele ediyor. 21 Eylül'de başlayan turnuva, 26 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Etkinliğie Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Şırnak'ın huzur, güven, üretim ve ekonomik potansiyeliyle bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Vali Ekici, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuları Şırnak'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ve 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın hayırlı olmasını dileyerek, tüm sporculara başarılar temennisinde bulundu.

Şırnak'ın son yıllarda huzur ve güven ortamıyla öne çıktığını ifade eden Vali Ekici, kentin ekonomik potansiyeline de dikkat çekerek, 'Huzurun ve güvenin başkenti olduk. Türkiye'de huzur ve güven dendiği zaman en önde gelen illerin arasında artık geliyoruz' dedi.

Şırnak'ın yalnızca güvenlik alanında değil, tarım, hayvancılık, enerji ve ticarette de önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Vali Ekici, kentte günlük 85 bin varil petrol üretiminin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 700 ton bal üretimi yapıldığını ve 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi.

Habur Sınır Kapısı'nın da kentin ekonomik gücüne önemli katkı sunduğunu ifade eden Vali Ekici, Şırnak'ın yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat kapısıyla bölge ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, kentin bereketli Hilal'in parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Vali Ekici, Şırnak'ın mevcut kazanımlarla yetinmeden daha iyisini hedeflemesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası tenis turnuvasının da kentin huzur ve güven ortamının dünyaya gösterilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Turnuvaya farklı ülkelerden katılan sporculara da seslenen Vali Ekici, gençlerin Şırnak'tan dostluk, kardeşlik ve güzel anılarla ayrılmalarını temenni etti.

Şırnak'ı ziyaret eden yabancı sporcuların ülkelerinden getirdiği selamları da aldığını belirten Vali Ekici, 'Türk milletinin dostluğunu, kardeşliğini ve barış sevgisini ifade ederek, bu gençlerimiz vasıtasıyla onlara buradan ben de selam söylüyorum' ifadelerini kullandı.

5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın başarılı şekilde tamamlanmasını dileyen Vali Ekici, tüm sporculara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.