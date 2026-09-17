Dadaşların BAL Temsilcisi Erzurum Büyükşehir Belediyespor, teknik direktörlük görevine Yunus Emre Öztürk'ü getirdi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, genç teknik adam ile el sıkışarak takımı kendisine emanet etti.

Karadağ gitti Öztürk geldi

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Okan Kadir Karadağ ile yollarını ayırarak takımı Yunus Emre Öztürk'e emanet etti. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, rezerv takımı olan Mavi-beyazlıların teknik patronluğu için Yunus Emre Öztürk ile el sıkıştı. Genç teknik adam Pazartesi günü iş başı yapacak.

Erzurumspor FK ile şampiyonluk yaşadı

Bir dönem TFF Bölge Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Yunus Emre Öztürk, futbolcu olarak Erzurumspor FK'da BAL şampiyonluğu yaşayarak takımın 3. Lige çıkmasında önemli pay sahibi olan futbolculardan biri oldu. Öztürk, TFF'nin antrenör kurslarında da görev aldı.

Son olarak ASKF karmasını çalıştırdı

Erzurum'da futbol camiasının sempati duyduğu isimlerden biri olan Yunus Emre Öztürk, TFF Amatör Futbol Karmaları UEFA Regions Cup, Türkiye elemeleri kapsamında TFF Erzurum Bölge Karmasının teknik patronluğunu yaptı.