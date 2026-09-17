Gaziantep Futbol Kulübü'nün Surinamlı stoperi Myenty Abena, golsüz beraberlikle sonra eren Fenerbahçe maçında takım olarak iyi performans gösterdiklerini ancak bu karşılaşmanın geride kaldığını ve cumartesi günü oynayacakları Kocaelispor mücadelesinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK Tesisleri'nde Teknik Direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenman öncesinde Gaziantep ekibinin Surinamlı stoperi Myenty Abena, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe maçında takım olarak performansımız çok iyiydi'

Geçtiğimiz hafta golsüz sona eren Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili konuşan 31 yaşındaki stoper, 'Takım olarak performansımız gerçekten çok iyi. Takım olmadan bunları başarmak çok mümkün değil. Şahsi olarak da performansımı takım arkadaşlarıma, yanımdaki ve önümdeki oynayan oyunculara borçluyum. Çünkü futbol kolektif bir oyun, beraber oynuyorsunuz. O yüzden sadece ben değil, takım arkadaşlarımın performansı da gerçekten çok iyi. Özellikle bireysel olarak seviyemiz, kalitemiz çok arttı. Bundan kendi adıma da takım arkadaşlarım adına da çok mutluyum' dedi.

'Fenerbahçe maçı önemliydi ama Kocaelispor maçı daha da önemli'

Ligin 6. haftasında oynayacakları Kocaelispor maçının kendileri için Fenerbahçe karşılaşmasından daha zor olacağını söyleyen Abena, 'Kocaelispor iyi bir takım, iyi bir ambiyansları var, iyi bir taraftarları da var. Geçen sene zaten orada oynamıştık, maçı da kaybetmiştik. Bizim de geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama odaklanmamız lazım kısa zaman içerisinde. Zaten takımımızın da buna adapte olabileceğini düşünüyorum. Bunu başaracak güce de de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaelispor maçı bizim için daha önemli gerçekten. Aramızda sadece 1 puan fark var. O yüzden bu maçı daha önemli hale getiriyor 1 puan farkının olması. Rakibimiz atletik bir takım, iyi bir takım ama biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız' cümlelerine yer verdi.

'Büyük takımlara ve büyük oyunculara karşı oynadığınız zaman daha dikkat çekiyorsunuz'

Fenerbahçe maçında Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi karşısında gösterdiği etkili performans ile ilgili soruya da tecrübeli futbolcu, 'Gösterdiğim performans uzun süredir olan bir performans. Ama büyük takımlara ve büyük oyunculara karşı oynadığınız zaman biraz daha dikkat çekiyorsunuz, gözler biraz daha fazla üzerinizde oluyor. O yüzden performansım ile ilgili çok mutluyum. Lukaku'ya karşı daha önce de oynamıştım. Onunla tekrardan karşılaşmak benim için güzeldi. Takım olarak bu momentumu ve ortamı korumamız lazım. Bizim için bu sadece bir başlangıç. Çünkü lig çok uzun bir maraton' diye konuştu.