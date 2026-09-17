Erzurumspor'da Ersin Şen ve Yunus Emre Öztürk'ten sonra Selçuk Ateş de yuvaya döndü. Dadaşların eski futbolcusu, bundan böyle U13 Takımının teknik patronu olarak görev yapacak.

Eskinin futbolcuları, şimdinin antrenörleri, Ersin Şen'in PAF takımına antrenör olarak döndüğü, Yunus Emre Öztürk'ün BAL teknik patronu olduğu Erzurumspor'da Selçuk Ateş de yuvaya U13 Takımı Teknik Sorumlusu olarak döndü.

Erzurum futbolunun yetiştirdiği isimlerden biri olan Selçuk Ateş, Mavi-beyazlıların altyapısında U13 Takımı Teknik Sorumlusu olarak göreve başladı.

U13 takımı ondan sorulacak

Erzurumspor'un genç ve PAF takımlarında forma giyerek altyapıdan yetişen ve bir dönem A takım formasını da terleten Selçuk Ateş, daha sonraki yıllarda farklı amatör kulüplerde futbol hayatını sürdürdü. Futbolculuk kariyerinde edindiği tecrübeyi şimdi yeni nesil sporculara aktarmaya hazırlanan Ateş, yıllar sonra yetiştiği kulübe antrenör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyor.

Eskinin futbolcularının, şimdinin antrenörleri olarak Erzurum futboluna hizmet etmeye başlaması altyapı açısından da önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Eski futbolcu çiçeği burnunda teknik sorumlu Selçuk Ateş'in göreve başlamasıyla birlikte Erzurumspor U13 Takımı'nda yeni bir dönem start aldı. Genç yeteneklerin gelişimi ve Erzurum futboluna yeni sporcular kazandırılması için kafa yoracak olan Selçuk Ateş, şimdiden büyük bir heyecan yaşıyor. Genç teknik adam, 'Burası çift başlı kartalların yuvası. Ben burada yetiştim. Şimdi Erzurum, Erzurumspor ve Türk futbolu için buradan yeni yıldızlar yetiştirmek için mesai harcayacağım. Bana inanan ve güvenen başta onursal başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'ı mahcup etmeyeceğim' dedi.