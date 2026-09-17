L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, 20 Eylül Pazar günü 3. kez düzenlenecek L'Etape Türkiye by Tour de France ile dünyanın ilgisinin İstanbul'da olacağını belirterek, 'Amacımız hem sporun yaygınlaşmasını sağlarken hem de spor turizminde Türkiye'nin iddiasını artırmak' dedi.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın serisi kapsamında L'Etape Türkiye by Tour de France, 20 Eylül Pazar günü 3. kez İstanbul'da düzenlenecek. Bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek organizasyonla ilgili 78 Event Genel Müdürü ve L'Étape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Kafkas, 'L'Etape Türkiye by Tour de France, 3 yaşında. Büyüyen ve gelişen bir organizasyon. İki bine yakın dünyadan ve Türkiye'den sporcunun start alacağı büyük bir coşku. Yarış 20 Eylül Pazar saat 08.00'de başlayacak. Yarışmanın tamamı birçok kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'den ve dünyadan da konuyla ilgili birçok göz İstanbul'un üzerinde olacak. Amacımız hem sporun yaygınlaşmasını sağlarken hem de bir yandan da spor turizminde Türkiye'nin iddialı bir durumu var. Türkiye'nin buradaki iddiasını artırmak, marka organizasyonlarla şehrimizi, ülkemizi markalarken bir yandan da sporun gelişmesi için, daha fazla insanın pedal çevirmesi için olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. İşi geliştirmeye çalışıyoruz. Katılımcı sayısı çok fazlalaştı. İletişim rakamları çok yüksek. Daha büyük bir kitleye hitap ettiğiniz için daha büyük bir altyapıya ihtiyacınız oluyor. Organizasyonda planlı büyüme için elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kıtalararası deneyim parkuru yoğun ilgi görüyor'

Yarış ve parkurlarla ilgili bilgiler aktaran Ömer Kafkas, 'Üç ayrı parkurumuz var. Bir tanesi 100 km ve üzeri parkur, bir tanesi 50 km'lik parkur, diğeri de kıtalararası deneyim parkuru; bu yıl ilk kez yarışa eklenen parkur 30 km ve fazla eğimi olmayan bir parkur. O uzun parkuru tamamlayamayacak sporcular için en azından Tour de France'ın o 'sarı ruh'unu algılamaları, yaşamaları, hissetmeleri için oluşturuldu. Kıtalararası deneyim parkuru yoğun bir ilgi görüyor. İki bine yakın kolluk kuvvetimiz organizasyon çerçevesinde güvenlik önlemi alacak. Olası risklere karşı ciddi bir sağlık hazırlığı var' diye konuştu.

'Dış dünyada büyük yankı uyandırıyor'

Sporcular ve dış basından kendilerine yönelik geri dönüşlerle ilgili soruyu yanıtlayan Kafkas, şunları söyledi:

'Çok yüksek bir geri dönüş alıyoruz. Türkiye ile memnuniyet çok fazla. Türkiye'nin diğer seri 20 ülke arasındak ayrıcalıklı bir yeri var. İstanbul'un doğal güzellikleri, Türkiye'nin muazzam güzellikleri, kolay ulaşım imkanları, sporcular için burada sağlanan olanaklar; dış dünyada büyük bir yankı uyandırıyor. Yarış çok izleniyor. 20 ülke ile başladığımız sporcu sayısı bugün 40-50 ülkeye kadar yukarıya doğru giden bir grafikte ilerliyor.'

Chris Froome, İstanbul'da yarışacak

Bisiklet tarihinin en başarılı sporcularından ve 4 kez Tour de France şampiyonu Chris Froome da İstanbul'da bisiklet severlerle buluşacak. Kafkas, Tour'a katılacak önemli sporculara dair, 'Profesyonel kariyerini tamamlamış, yarı profesyonel ve amatör sporda kariyerini sürdürmeye çalışan birçok sporcu yarışa rağbet gösteriyor. Bu seneki en büyük konuğumuz Tour de France şampiyonlarından Chris Froome, Türkiye'ye geliyor. Chris Froome birçok kez Tour de France şampiyonu olmuş, dünyada bilinen çok önemli kitlesi olan bir sporcu. Yarış heyecanı ile birlikte Chris Froome'u Türkiye'de misafir edecek olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz' dedi.