Karabük Belediyesi, emlak vergisi, su faturaları ve diğer belediye ödemelerinin zamanında yapılması konusunda vatandaşları uyarırken, belediye kayıtlarında bulunan adres ve telefon bilgilerinin güncel tutulması çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gecikmeye bağlı yasal süreçlerin gündeme gelebileceği belirtildi. Açıklamada, adres ve telefon bilgilerinin güncel olmamasının ise ödeme ve borç bildirimlerinin vatandaşlara zamanında ulaşmasını engelleyebileceği ifade edilerek, vatandaşların borç ve ödemelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeleri ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde belediyeye bildirmeleri istendi.

6 noktada 7/24 Akıllı Vezne hizmeti

Açıklamada, Karabük Belediyesinin vatandaşların belediyeye ait ödemelerini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla 6 farklı noktada 7 gün 24 saat Akıllı Vezne hizmeti sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Akıllı Vezneler; 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık Binası yanında, Hürriyet Mahallesi Köprübaşı Camii yanında, Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi altında, Merkez Belediye Binası, 100. Yıl Kitap Kafe ve 5000 Evler Emekliler Evi'nde hizmet veriyor. Vatandaşlar Akıllı Vezneler üzerinden su faturası, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ile diğer belediye ödemelerini banka veya kredi kartıyla yapabiliyor. Kartlı su sayaçlarına yükleme işlemleri de cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra ödemeler, Karabük Belediyesi İdari Bina girişi ile Karabük Belediyesi Hizmet Binası girişinde bulunan veznelerden de yapılabiliyor.'

Açıklamada, vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ile su borçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayarak banka veya kredi kartıyla online olarak ödeyebildiği kaydedildi.